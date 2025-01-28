Трамп готовится к войне. Что известно о новом указе президента США

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о создании системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США.
Главные тезисы
- Трамп хочет обеспечить защиту граждан и страны путем создания системы ПВО "Железный купол".
- Президент США реализует политику “мира с позиций силы”, стремительно реагируя на растущую угрозу стратегических вооружений нового поколения.
- Трамп начал готовиться к возможной войне, фокусируясь на разработке противоракетного щита следующего поколения.
Трамп боится нападения на США
Как сообщает пресс-служба Белого дома, 27 января американский лидер подписал указ о создании системы ПВО "Железный купол".
Главная цель Дональда Трампа — полноценная реализация политики "мира с позиций силы".
В документе указано, что в течение последних 40 лет "угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения стала более интенсивной и сложной".
Новый президент США в своем указе указывает на то, что равные противники разрабатывают системы доставки нового поколения и собственные интегрированные средства противовоздушной и противоракетной обороны на своей территории.
Именно поэтому, мол, Дональд Трамп хочет обеспечить всеобщую защиты граждан и страны путем развертывания и поддержки противоракетного щита следующего поколения.
Что задумал Трамп
Как оказалось, новый глава Белого дома преследует цель сдержать возможного агрессора, а также защитить граждан и важнейшие объекты инфраструктуры от любого иностранного воздушного нападения на страну.
Кроме того, указано, что важно гарантировать надежный потенциал для нанесения ответного удара.
Фактически, Дональд Трамп начал готовиться к войне, хотя потенциальных врагов США не назвал.
Белый дом отмечает, что план Дональда Трампа, прежде всего, предусматривает защиту США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также от других средств воздушного нападения нового поколения.
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