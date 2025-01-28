Трамп готовится к войне. Что известно о новом указе президента США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп готовится к войне. Что известно о новом указе президента США

The White House
Трамп
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Глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о создании системы противовоздушной обороны "Железный купол" для США.

Главные тезисы

  • Трамп хочет обеспечить защиту граждан и страны путем создания системы ПВО "Железный купол".
  • Президент США реализует политику “мира с позиций силы”, стремительно реагируя на растущую угрозу стратегических вооружений нового поколения.
  • Трамп начал готовиться к возможной войне, фокусируясь на разработке противоракетного щита следующего поколения.

Трамп боится нападения на США

Как сообщает пресс-служба Белого дома, 27 января американский лидер подписал указ о создании системы ПВО "Железный купол".

Главная цель Дональда Трампа — полноценная реализация политики "мира с позиций силы".

В документе указано, что в течение последних 40 лет "угроза со стороны стратегических вооружений нового поколения стала более интенсивной и сложной".

Новый президент США в своем указе указывает на то, что равные противники разрабатывают системы доставки нового поколения и собственные интегрированные средства противовоздушной и противоракетной обороны на своей территории.

Именно поэтому, мол, Дональд Трамп хочет обеспечить всеобщую защиты граждан и страны путем развертывания и поддержки противоракетного щита следующего поколения.

Что задумал Трамп

Как оказалось, новый глава Белого дома преследует цель сдержать возможного агрессора, а также защитить граждан и важнейшие объекты инфраструктуры от любого иностранного воздушного нападения на страну.

Кроме того, указано, что важно гарантировать надежный потенциал для нанесения ответного удара.

Фактически, Дональд Трамп начал готовиться к войне, хотя потенциальных врагов США не назвал.

Трамп поручил министру обороны в течение 60 дней с момента издания приказа представить эталонную архитектуру, базирующиеся на имеющихся возможностях требования и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

Белый дом отмечает, что план Дональда Трампа, прежде всего, предусматривает защиту США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также от других средств воздушного нападения нового поколения.

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