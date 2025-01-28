Трамп готується до війни. Що відомо про новий указ президента США

Очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ про створення системи протиповітряної оборони "Залізний купол" для США.

Трамп боїться нападу на США

Як повідомляє пресслужба Білого дому, 27 січня американський лідер підписав указ про створення системи ППО "Залізний купол".

Головна мета Дональд Трампа — повноцінна реалізація політики "миру з позицій сили".

У документі йдеться про те, що протягом останніх 40 років "загроза з боку стратегічних озброєнь нового покоління стала інтенсивнішою та складнішою”.

Новий президент США у своєму указі вказує на те, тому рівні супротивники розробляють системи доставки нового покоління і власні інтегровані засоби протиповітряної та протиракетної оборони на своїй території.

Саме тому, мовляв, Дональд Трамп хоче забезпечити загальну оборону громадян і країни шляхом розгортання і підтримки протиракетного щита наступного покоління.

Що замислив Трамп

Як виявилося, новий очільник Білого дому має на меті стримати можливого агресора, а також захистити громадян і найважливіші об'єктів інфраструктури від будь-якого іноземного повітряного нападу на країну.

Окрім того, указано, що важливо гарантувати надійний потенціал для нанесення удару у відповідь.

Фактично Дональд Трамп почав готуватися до війни, хоча потенційних ворогів США не назвав.

Трамп доручив міністру оборони протягом 60 днів з моменту видання наказу представити еталонну архітектуру, вимоги, що базуються на наявних можливостях, і план створення щита протиракетної оборони наступного покоління. Поширити

Білий дім наголошує, що план Дональда Трампа насамперед передбачає захист США від балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет, а також від інших засобів повітряного нападу нового покоління.