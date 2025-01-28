"Прибирайте цього психа". Експерт розкрив сенс нового послання Трампа

У перші ж дні після повернення у Білий дім президент США Дональд Трамп встиг зробити багато гучних заяв щодо завершення війни РФ проти України. Однак найбільше усім запам'яталося публічне звернення американського лідера до російського диктатора Володимира Путіна, яке фактично було ультиматумом. Що насправді хотів сказати Трамп та до кого він звертався?
Головні тези:
- Трамп передав меседж російським елітам через публічне звернення до Путіна.
- Послання президента США спрямовані на підірвання авторитету диктатора всередині Росії.
- Публічний тиск Трампа на Путіна має змусити російського диктатора переглянути свою політику.
Трамп звертався до російських еліт, а не лише до Путіна
Своїми спостереженнями поділився керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Він звертає увагу на те, що новий очільник Білого дому — досвідчений перемовник, тому не намагається принизити Путіна.
Він звертався до нього як до рівного, адже хотів отримати конкретний результат.
За словами експерта, на цього тлі новий президент США вирішив розпочати публічний тиск, щоб змусити Путіна отямитися.
У Росії давно невдоволені розвитком подій
Що важливо розуміти, Дональд Трамп намагається підірвати позиції Путіна всередині країни, попри те, що його авторитет там уже давно почав сипатися.
Чимало роспропагандистів уже почали скиглити, що диктатор довів країну до такого стану, що американці розмовляють з ними ультимативним тоном.
Як зазначив Тарас Загородній, це вказує на те, що "асадівський сценарій" в Росії стає все більш реальним.
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