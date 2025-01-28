"Убирайте этого психа". Эксперт раскрыл смысл нового послания Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Убирайте этого психа". Эксперт раскрыл смысл нового послания Трампа

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

В первые дни после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп успел сделать много громких заявлений касательно завершения войны РФ против Украины. Однако больше всего запомнилось публичное обращение американского лидера к российскому диктатору Владимиру Путину, которое фактически было ультиматумом. Что на самом деле хотел сказать Трамп и к кому он обращался?

Главные тезисы

  • Трамп передал месседж российским элитам через публичное обращение к Путину.
  • Послания президента США направлены на подорвание авторитета диктатора внутри России.
  • Публичное давление Трампа на Путина должно заставить российского диктатора пересмотреть свою политику.

Трамп обращался к российским элитам, а не только к Путину

Своими наблюдениями поделился управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Он обращает внимание на то, что новый глава Белого дома — опытный переговорщик, поэтому не пытается унизить Путина.

Он обращался к нему как к равному, потому что хотел получить конкретный результат.

Я считаю, что это в большей степени послание российским элитам, заключающееся в том, что, мол, убирайте этого психа, и будем разговаривать. Уверен, что Трамп прекрасно знает о требованиях Путина, которые он не может выполнить. Может Трамп отдать Запорожье или Донецкую область ему, демонтировать военную инфраструктуру НАТО в Европе, снять санкции с России? Это абсолютный бред.

По словам эксперта, на этом фоне новый президент США решил начать публичное давление, чтобы заставить Путина прийти в себя.

В России давно недовольны развитием событий

Что важно понимать, Дональд Трамп пытается подорвать позиции Путина внутри страны, невзирая на то, что его авторитет там уже давно начал сыпаться.

Многие роспропагандисты уже начали жаловаться, что диктатор довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном.

Даже если он пойдет на какие-нибудь переговоры, то будет унижен все равно. И это подкашивает, в первую очередь, власть Путина. На самом деле это хорошо, что Трамп начал с ним так разговаривать.

Как отметил Тарас Загородний, это указывает на то, что "асадовский сценарий" в России становится все более реальным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готов. Кремль ответил на предложение Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа впервые раскрыли сценарий завершения войны РФ против Украины
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выбрал новый дедлайн для завершения войны РФ против Украины
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?