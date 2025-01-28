"Убирайте этого психа". Эксперт раскрыл смысл нового послания Трампа

В первые дни после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп успел сделать много громких заявлений касательно завершения войны РФ против Украины. Однако больше всего запомнилось публичное обращение американского лидера к российскому диктатору Владимиру Путину, которое фактически было ультиматумом. Что на самом деле хотел сказать Трамп и к кому он обращался?
Главные тезисы
- Трамп передал месседж российским элитам через публичное обращение к Путину.
- Послания президента США направлены на подорвание авторитета диктатора внутри России.
- Публичное давление Трампа на Путина должно заставить российского диктатора пересмотреть свою политику.
Трамп обращался к российским элитам, а не только к Путину
Своими наблюдениями поделился управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Он обращает внимание на то, что новый глава Белого дома — опытный переговорщик, поэтому не пытается унизить Путина.
Он обращался к нему как к равному, потому что хотел получить конкретный результат.
По словам эксперта, на этом фоне новый президент США решил начать публичное давление, чтобы заставить Путина прийти в себя.
В России давно недовольны развитием событий
Что важно понимать, Дональд Трамп пытается подорвать позиции Путина внутри страны, невзирая на то, что его авторитет там уже давно начал сыпаться.
Многие роспропагандисты уже начали жаловаться, что диктатор довел страну до такого состояния, что американцы разговаривают с ними ультимативным тоном.
Как отметил Тарас Загородний, это указывает на то, что "асадовский сценарий" в России становится все более реальным.
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