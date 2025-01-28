Макрон готов ввести войска в Гренландию — что происходит

Команда французского лидера Эммануэля Макрона уже провела переговоры с Данией о потенциальном размещении своих войск в Гренландии из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию.
Главные тезисы
- Франция готова защитить Гренландию от Трампа.
- Париж подтвердил начало переговоров с Данией о возможном размещении войск в Гренландии.
- Европейские страны также настроены поддержать Копенгаген в случае необходимости.
Франция готова вступиться за Гренландию
С заявлением на этот счет выступил шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.
Он публично подтвердил, что официальный Париж начал обсуждать развертывание войск с Данией.
По словам главы МИД Франции, это не было "желанием Дании" продолжать реализацию этой идеи.
Шеф французской дипломатии подчеркнул, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе его коллеги выразили "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть вопрос введения своих войск, если возникнет такая необходимость".
По убеждению Барро, США не решится на вторжение в Гренландию.
Что Трамп говорил о Гренландии
Согласно данным издания Financial Times, недавно американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен потребовал от нее отдать Гренландию.
Один из инсайдеров журналистов заявил, что это были ужасающие переговоры.
Как оказалось, Дональд Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продают.
Сам новый глава Белого дома после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем.
По его убеждению, Дания не может обеспечить надлежащего контроля над этой территорией.
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