Макрон готов ввести войска в Гренландию — что происходит

Команда французского лидера Эммануэля Макрона уже провела переговоры с Данией о потенциальном размещении своих войск в Гренландии из-за угроз президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию.

Франция готова вступиться за Гренландию

С заявлением на этот счет выступил шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро.

Он публично подтвердил, что официальный Париж начал обсуждать развертывание войск с Данией.

По словам главы МИД Франции, это не было "желанием Дании" продолжать реализацию этой идеи.

Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенные, будь то северные, южные, восточные или западные... Никто не может позволить себе играть с нашими границами. Жан-Ноэль Барро Глава МИД Франции

Шеф французской дипломатии подчеркнул, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе его коллеги выразили "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть вопрос введения своих войск, если возникнет такая необходимость".

По убеждению Барро, США не решится на вторжение в Гренландию.

Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС, — считает дипломат. Поделиться

Что Трамп говорил о Гренландии

Согласно данным издания Financial Times, недавно американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен потребовал от нее отдать Гренландию.

Один из инсайдеров журналистов заявил, что это были ужасающие переговоры.

Как оказалось, Дональд Трамп вел себя агрессивно и конфронтационно после того, как премьер-министр Дании заявила, что остров не продают.

Сам новый глава Белого дома после своей инаугурации заявил, что Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем.