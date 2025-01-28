США нашли способ уничтожить флот Китая
Категория
Мир
Дата публикации

США нашли способ уничтожить флот Китая

флот Китая
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Источник:  The Telegraph

Военный обозреватель Дэвид Акс считает, что именно безэкипажные подлодки США могут превратить китайский флот на металлолом в случае начала войны между странами.

Главные тезисы

  • Безэкипажные подлодки США могут оказаться решающими в уничтожении китайского флота в случае войны.
  • Стоимость роботизированной лодки достигает 50 миллионов долларов.
  • Минус Orca – медленная скорость.

У США есть новый козырь против Китая

Недавно стало известно, что в Штатах создали роботизированную подлодку Orca — ее разработкой занималась компания Boeing.

Руководитель программы отдела беспилотных морских систем ВМС США капитан Мэтт Льюис обращает внимание на то, что аппарат длиной 25 метров предназначен в первую очередь для незаметного минирования акватории.

Согласно последним данным, стоимость такой лодки достигает 50 миллионов долларов.

Как отмечает Дэвид Акс, именно морские мины могут стать одним из самых эффективных и действенных видов оружия.

Это очень важно на фоне возможного вторжения Китая на Тайвань.

Лодки Orca, разбрасывающие мины, могут превратить Тайваньский пролив в водяное кладбище для китайского флота, — прогнозирует эксперт.

Что еще известно о новой подлодке

Согласно данным Дэвида Акса, Orca может автономно плавать на расстояние до 9600 км.

Лишь периодически лодка может всплывать на поверхность и поднимая антенны для связи со своими дальними операторами, и, вероятно, запуская свой дизельный двигатель для зарядки аккумуляторов.

Среди слабых сторон Orca, прежде всего, упоминается медленная скорость.

Эксперт обращает внимание на то, что субмарина может потратить недели, чтобы добраться от безопасной базы до точки выполнения миссии и вернуться назад.

Так что если американцы собираются развернуть лодки Orca для минирования Тайваньского пролива, им лучше спланировать это заранее и быть готовыми запустить роботизированные подводные аппараты после первых признаков мобилизации Китая, предупредил Акс.

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