Трамп планирует посетить Китай вскоре после инаугурации

Дональд Трамп сообщил своим советникам о желании посетить Китай после инаугурации, стремясь укрепить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.

Какова цель предполагаемого визита Трампа в Китай

Как отмечает СМИ со ссылкой на осведомленные источники, во время своего первого президентского срока Трамп посетил Пекин примерно через год после вступления в должность.

Советники отметили, что решение о повторном визите еще не принято, но, по словам источников, Трамп заинтересован в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего второго срока.

Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей обсуждают возможность личной встречи. Один из вариантов предусматривает приглашение Си в США.

WSJ напоминает, что Трамп планирует ввести тарифы до 60% на китайский импорт, поэтому Пекин стремится к участию в переговорах, чтобы смягчить или избежать этих санкций. Встреча между лидерами может стать стартом для переговоров. Поделиться

Трамп, возможно, рассматривает Си как потенциального партнера по содействию прекращению войны в Украине, учитывая поддержку Китаем России. Однако в публичном сообщении Трампа, посвященном его общению с Си, конфликт не упоминается.

Трамп также обсуждал с советниками возможность поездки в Индию. Ожидается, что сначала он сосредоточится на внутренних вопросах, в частности, на усилении охраны границ и депортации. В первую неделю пребывания в должности он планирует совершить поездку по США.

Что известно о намерении администрации Трампа устроить масштабную высылку мигрантов

По информации журналистов издания со ссылкой на четырех собеседников, первая волна депортации будет проведена в Чикаго.

Ожидается, что рейды и депортация продлятся около недели.

Представители Трампа заявляют, что в первую очередь будут депортировать нелегалов, ставших виновниками мелких административных нарушений, например ДТП.

При этом собеседники издания уточняют, что в реальности будут проводиться масштабные рейды, которые коснутся всех нелегалов, кого только смогут поймать.