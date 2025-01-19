Трамп планирует посетить Китай вскоре после инаугурации
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп планирует посетить Китай вскоре после инаугурации

Трамп планирует посетить Китай вскоре после инаугурации
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Источник:  The Wall Street Journal

Дональд Трамп сообщил своим советникам о желании посетить Китай после инаугурации, стремясь укрепить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.

Главные тезисы

  • Потенциальный визит Трампа в Китай после инаугурации направлен на укрепление дипломатических отношений между странами.
  • Планы США по введению тарифов на китайский импорт побуждают Пекин к участию в переговорах и возможной встрече лидеров.
  • Трамп может рассматривать сотрудничество с Китаем в вопросе прекращения войны в Украине, однако этот аспект не является главным во взаимодействии между странами.
  • Намерение провести масштабную высылку мигрантов также отмечается в администрации Трампа, что может стать решающим шагом в политике иммиграции.
  • Ожидается, что встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином будет иметь большое влияние на будущие отношения между странами и торговую политику.

Какова цель предполагаемого визита Трампа в Китай

Как отмечает СМИ со ссылкой на осведомленные источники, во время своего первого президентского срока Трамп посетил Пекин примерно через год после вступления в должность.

Советники отметили, что решение о повторном визите еще не принято, но, по словам источников, Трамп заинтересован в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего второго срока.

Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей обсуждают возможность личной встречи. Один из вариантов предусматривает приглашение Си в США.

WSJ напоминает, что Трамп планирует ввести тарифы до 60% на китайский импорт, поэтому Пекин стремится к участию в переговорах, чтобы смягчить или избежать этих санкций. Встреча между лидерами может стать стартом для переговоров.

Трамп, возможно, рассматривает Си как потенциального партнера по содействию прекращению войны в Украине, учитывая поддержку Китаем России. Однако в публичном сообщении Трампа, посвященном его общению с Си, конфликт не упоминается.

Трамп также обсуждал с советниками возможность поездки в Индию. Ожидается, что сначала он сосредоточится на внутренних вопросах, в частности, на усилении охраны границ и депортации. В первую неделю пребывания в должности он планирует совершить поездку по США.

Что известно о намерении администрации Трампа устроить масштабную высылку мигрантов

По информации журналистов издания со ссылкой на четырех собеседников, первая волна депортации будет проведена в Чикаго.

Ожидается, что рейды и депортация продлятся около недели.

Представители Трампа заявляют, что в первую очередь будут депортировать нелегалов, ставших виновниками мелких административных нарушений, например ДТП.

При этом собеседники издания уточняют, что в реальности будут проводиться масштабные рейды, которые коснутся всех нелегалов, кого только смогут поймать.

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