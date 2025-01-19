Трамп планирует посетить Китай вскоре после инаугурации

Дональд Трамп сообщил своим советникам о желании посетить Китай после инаугурации, стремясь укрепить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином.
Главные тезисы
- Потенциальный визит Трампа в Китай после инаугурации направлен на укрепление дипломатических отношений между странами.
- Планы США по введению тарифов на китайский импорт побуждают Пекин к участию в переговорах и возможной встрече лидеров.
- Трамп может рассматривать сотрудничество с Китаем в вопросе прекращения войны в Украине, однако этот аспект не является главным во взаимодействии между странами.
- Намерение провести масштабную высылку мигрантов также отмечается в администрации Трампа, что может стать решающим шагом в политике иммиграции.
- Ожидается, что встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином будет иметь большое влияние на будущие отношения между странами и торговую политику.
Какова цель предполагаемого визита Трампа в Китай
Как отмечает СМИ со ссылкой на осведомленные источники, во время своего первого президентского срока Трамп посетил Пекин примерно через год после вступления в должность.
Советники отметили, что решение о повторном визите еще не принято, но, по словам источников, Трамп заинтересован в поездке в Китай в течение первых 100 дней своего второго срока.
Трамп и Си Цзиньпин через своих представителей обсуждают возможность личной встречи. Один из вариантов предусматривает приглашение Си в США.
Трамп, возможно, рассматривает Си как потенциального партнера по содействию прекращению войны в Украине, учитывая поддержку Китаем России. Однако в публичном сообщении Трампа, посвященном его общению с Си, конфликт не упоминается.
Трамп также обсуждал с советниками возможность поездки в Индию. Ожидается, что сначала он сосредоточится на внутренних вопросах, в частности, на усилении охраны границ и депортации. В первую неделю пребывания в должности он планирует совершить поездку по США.
Что известно о намерении администрации Трампа устроить масштабную высылку мигрантов
По информации журналистов издания со ссылкой на четырех собеседников, первая волна депортации будет проведена в Чикаго.
Ожидается, что рейды и депортация продлятся около недели.
Представители Трампа заявляют, что в первую очередь будут депортировать нелегалов, ставших виновниками мелких административных нарушений, например ДТП.
При этом собеседники издания уточняют, что в реальности будут проводиться масштабные рейды, которые коснутся всех нелегалов, кого только смогут поймать.
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