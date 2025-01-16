У Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций против России

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать урегулированию войны России против Украины.
Главные тезисы
- Команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций против России для урегулирования войны на Украине.
- Планы включают два подхода: увеличение давления на Москву и поддержка подсанкционных производителей нефти в России.
- Санкции считаются ключевым рычагом для урегулирования войны против Украины, считает номинант Трампа на пост госсекретаря Марко Рубио.
- Разработанные планы команды Трампа зависят от будущих решений президента США и направлены на установление мирного соглашения в регионе.
У Трампа имеют два подхода к санкциям против России
По информации источников агентства Bloomberg, команда Трампа рассматривает два основных подхода к санкциям против России. В их обсуждении принимают участие некоторые члены будущей администрации, бывшие должностные лица администрации Трампа и консервативные аналитические центры.
Второй вариант основывается на еще большем усилении санкционного давления и увеличении рычагов воздействия на Москву.
Собеседники агентства говорят, что планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и будут в конечном итоге зависеть от решений самого избранного президента США.
В то же время, во время слушаний о назначении на должность государственного секретаря США номинант Трампа Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, которое может привести к мирному урегулированию в Украине.
Какие российские компании попали под новые санкции США
Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.
Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.
Под новые санкции попали:
"РН-Бурение" (структура "Роснефти");
"Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),
"РН-ГРП",
"РН-Сервис",
"РН-Ванкор",
"Ачимгаз",
"Газпром Шельфпроект",
"Атлас ННБ",
"ФракДжет-Волга",
"Инвестгеосервис",
"Нефтегаз-Бурение",
"Петр Велт Технолоджис",
"ТНГ-Групп";
"УДС Нефть".
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