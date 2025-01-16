У Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций против России

У Трампа имеют два подхода к санкциям против России

По информации источников агентства Bloomberg, команда Трампа рассматривает два основных подхода к санкциям против России. В их обсуждении принимают участие некоторые члены будущей администрации, бывшие должностные лица администрации Трампа и консервативные аналитические центры.

Первый подход основывается на сценарии, при котором развязывание войны в Украине "уже близко", и предусматривает определенные меры в пользу подсанкционных производителей нефти в России, что могло бы помочь заключить "мирное соглашение". Поделиться

Второй вариант основывается на еще большем усилении санкционного давления и увеличении рычагов воздействия на Москву.

Собеседники агентства говорят, что планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и будут в конечном итоге зависеть от решений самого избранного президента США.

В то же время, во время слушаний о назначении на должность государственного секретаря США номинант Трампа Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, которое может привести к мирному урегулированию в Украине.

Какие российские компании попали под новые санкции США

Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.

Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.

Под новые санкции попали:

"РН-Бурение" (структура "Роснефти");

"Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),

"РН-ГРП",

"РН-Сервис",

"РН-Ванкор",

"Ачимгаз",

"Газпром Шельфпроект",

"Атлас ННБ",

"ФракДжет-Волга",

"Инвестгеосервис",

"Нефтегаз-Бурение",

"Петр Велт Технолоджис",

"ТНГ-Групп";

"УДС Нефть".