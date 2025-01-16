У Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций против России
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У Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций против России

Трамп
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Источник:  Bloomberg

Советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, которая должна способствовать урегулированию войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций против России для урегулирования войны на Украине.
  • Планы включают два подхода: увеличение давления на Москву и поддержка подсанкционных производителей нефти в России.
  • Санкции считаются ключевым рычагом для урегулирования войны против Украины, считает номинант Трампа на пост госсекретаря Марко Рубио.
  • Разработанные планы команды Трампа зависят от будущих решений президента США и направлены на установление мирного соглашения в регионе.

У Трампа имеют два подхода к санкциям против России

По информации источников агентства Bloomberg, команда Трампа рассматривает два основных подхода к санкциям против России. В их обсуждении принимают участие некоторые члены будущей администрации, бывшие должностные лица администрации Трампа и консервативные аналитические центры.

Первый подход основывается на сценарии, при котором развязывание войны в Украине "уже близко", и предусматривает определенные меры в пользу подсанкционных производителей нефти в России, что могло бы помочь заключить "мирное соглашение".

Второй вариант основывается на еще большем усилении санкционного давления и увеличении рычагов воздействия на Москву.

Собеседники агентства говорят, что планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и будут в конечном итоге зависеть от решений самого избранного президента США.

В то же время, во время слушаний о назначении на должность государственного секретаря США номинант Трампа Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом влияния, которое может привести к мирному урегулированию в Украине.

Какие российские компании попали под новые санкции США

Как отмечают представители правительства и Минфина США, введены санкции против более 30 российских нефтеперерабатывающих компаний, а также еще одной компании из Сербии.

Отмечается, что Минфин США прибег к радикальным мерам с целью выполнения требований G7 по сокращению доходов России от продажи энергоносителей, включая блокирование двух крупных производителей нефти.

Под новые санкции попали:

  • "РН-Бурение" (структура "Роснефти");

  • "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России),

  • "РН-ГРП",

  • "РН-Сервис",

  • "РН-Ванкор",

  • "Ачимгаз",

  • "Газпром Шельфпроект",

  • "Атлас ННБ",

  • "ФракДжет-Волга",

  • "Инвестгеосервис",

  • "Нефтегаз-Бурение",

  • "Петр Велт Технолоджис",

  • "ТНГ-Групп";

  • "УДС Нефть".

Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины, — отметила глава Минфина США Джанет Йеллен.

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