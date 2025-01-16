У Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

У Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій проти Росії

Трамп
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Джерело:  Bloomberg

Радники новообраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, яка має сприяти врегулюванню війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Команда Трампа розробляє стратегію санкцій проти Росії задля врегулювання війни проти України.
  • Плани включають два підходи: збільшення тиску на Москву та заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії.

У Трампа мають два підходи щодо санкцій проти Росії

За інформацією джерел агентства Bloomberg, команда Трампа розглядає два основні підходи до санкцій проти Росії. В їхньому обговоренні беруть участь деякі члени майбутньої адміністрації, колишні посадовці адміністрації Трампа і консервативні аналітичні центри.

Перший підхід ґрунтується на сценарії, за якого розв'язання війни в Україні "вже близько", і передбачає певні заходи на користь підсанкційних виробників нафти в Росії, що могло б допомогти укласти "мирну угоду".

Другий варіант ґрунтується на ще більшому посиленні санкційного тиску і збільшенні важелів впливу на Москву.

Співрозмовники агентства кажуть, що плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і зрештою залежатимуть від рішень самого обраного президента США.

Водночас під час слухань щодо призначення на посаду державного секретаря США номінант Трампа Марко Рубіо назвав санкції ключовим важелем впливу, який може призвести до мирного врегулювання в Україні.

Які російські компанії потрапили під нові санкції США

Як зазначають представники уряду та Мінфіну США, запроваджено санкції проти понад 30 російських нафтопереробних компаній, а також ще однієї компанії з Сербії. 

Зазначається, що Мінфін США вдався до радикальних заходів із метою виконання вимог G7 щодо скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв, включно із блокуванням двох великих виробників нафти.

Під нові санкції потрапили:

  • "РН-Буріння" (структура "Роснефти");

  • "Технології ОФС" (об'єднує колишні активи Baker Hughes в Росії),

  • "РН-ГРП",

  • "РН-Сервіс",

  • "РН-Ванкор",

  • "Ачімгаз",

  • "Газпром Шельфпроект",

  • "Атлас ННБ",

  • "ФракДжет-Волга",

  • "Інвестгеосервіс",

  • "Нафтагаз-Буріння",

  • "Петро Велт Технолоджис",

  • "ТНГ-Групп";

  • "УДС Нафта".

Сполучені Штати вживають радикальних заходів проти основного джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України, — зазначила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

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