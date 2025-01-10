Палата представників Конгресу США схвалила введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду через видачу ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Що відомо про ймовірні санкції США проти МКС

Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти представників МКС та дій Міжнародного кримінального суду щодо розслідування або переслідування осіб, які перебувають під захистом США та союзників Вашингтона.

Санкції включатимуть заборону на використання для посадовців МКС майна на території США, а також блокуватиме або анулюватиме візи представників МКС.

Палата представників ухвалила законопроєкт про санкції МКС на останній сесії Конгресу 247 голосами проти 155, причому 42 демократи приєдналися до республіканців, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Палата представників США

Наразі представники Республіканської партії контролюють обидві палати Конгресу США і винесли проєкт щодо санкцій проти МКС на повторний розгляд після того, як він за результатами попереднього розгляду не був підтриманий представниками Сенату.

Очікується, що тепер законопроєкт буде переданий до Сенату для фінального голосування.

Що відомо про ордер МКС на арешт Нетаньягу

В листопаді 2024 року МКС звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також кількох лідерів терористичного угрупування "ХАМАС" у воєнних злочинах та видав ордери на їх арешт.

Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".