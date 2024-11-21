Чому МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта

Зазначається, що МКС звинувачує чинного прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

У заяві МКС йдеться, що ці злочини були скоєні щонайменше в період з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.

Як правило ордери мають статус секретних з метою захисту свідків і забезпечення проведення розслідувань, однак в МКС вирішили, що жертви та їхні сім'ї мають бути поінформовані.

Біньямін Нетаньягу та Йоав Галлант

Представники МКС покладають на Нетаньягу та Галланта відповідальність, називаючи їх співучасниками та цивільними начальниками під час бойових дій армії Ізраїлю на території Сектора Гази.

У суді також звинувачують Нетаньягу та Галланта у порушенні гуманітарного права щодо жителів палестинської автономії.

Що відомо про інші звинувачення МКС на адресу Нетаньягу та Галланта

В МКС стверджують, що право, яке стосується неміжнародного збройного конфлікту, може бути застосоване до бойових дій між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС.

Зазначається, що прем'єр-міністр і ексголова Міноборони перешкоджали й обмежували надання гуманітарної допомоги жителям Гази.

Обмеження разом з відключенням електроенергії та скороченням постачання пального також серйозно вплинули на водопостачання в Газі та на здатність лікарень надавати медичну допомогу, — підкреслюється у повідомленні МКС. Поширити

Також було відхилено запит Ізраїлю, в якому країна оскаржувала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Палестині.

Крім цього Єрусалим просив Палату попереднього провадження розпорядитися, щоб прокуратура надала нове повідомлення про початок розслідування своїй владі.

Перший запит було відхилено на підставі того, що визнання Ізраїлем юрисдикції суду не потрібне. Він може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини.

Крім того, у суді зазначили, що обвинувачення повідомило Ізраїль про початок розслідування ще у 2021 році.