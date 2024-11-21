Представники палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта.
Головні тези:
- Міжнародний кримінальний суд звинувачує прем'єра Біньяміна Нетаньягу та ексміністра Йоава Галланта у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
- Представники МКС називають Нетаньягу та Галланта співучасниками під час бойових дій армії Ізраїлю в Секторі Гази.
- За вказівкою МКС обвинувачені обмежували надання гуманітарної допомоги мешканцям Гази та ускладнювали умови для надання медичної допомоги.
- Ізраїль намагався оскаржити юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, проте суд відмовив у визнанні юрисдикції країни та наполягає на проведенні розслідування.
- МКС заявляє, що юрисдикція суду може бути застосована до бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом у неміжнародному збройному конфлікті.
Чому МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та Галланта
Зазначається, що МКС звинувачує чинного прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
У заяві МКС йдеться, що ці злочини були скоєні щонайменше в період з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року.
Як правило ордери мають статус секретних з метою захисту свідків і забезпечення проведення розслідувань, однак в МКС вирішили, що жертви та їхні сім'ї мають бути поінформовані.
Представники МКС покладають на Нетаньягу та Галланта відповідальність, називаючи їх співучасниками та цивільними начальниками під час бойових дій армії Ізраїлю на території Сектора Гази.
У суді також звинувачують Нетаньягу та Галланта у порушенні гуманітарного права щодо жителів палестинської автономії.
Що відомо про інші звинувачення МКС на адресу Нетаньягу та Галланта
В МКС стверджують, що право, яке стосується неміжнародного збройного конфлікту, може бути застосоване до бойових дій між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС.
Зазначається, що прем'єр-міністр і ексголова Міноборони перешкоджали й обмежували надання гуманітарної допомоги жителям Гази.
Також було відхилено запит Ізраїлю, в якому країна оскаржувала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо ситуації в Палестині.
Крім цього Єрусалим просив Палату попереднього провадження розпорядитися, щоб прокуратура надала нове повідомлення про початок розслідування своїй владі.
Перший запит було відхилено на підставі того, що визнання Ізраїлем юрисдикції суду не потрібне. Він може здійснювати свою юрисдикцію на основі територіальної юрисдикції Палестини.
Крім того, у суді зазначили, що обвинувачення повідомило Ізраїль про початок розслідування ще у 2021 році.
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