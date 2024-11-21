Представители палаты предварительного производства Международного уголовного суда издали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу и эксминистра обороны Йоава Галланта.
Главные тезисы
- МКС выдал ордера на арест премьера Израиля и эксминистра обороны в связи с обвинениями в нарушениях гуманитарного права и ответственности за события в Секторе Газа.
- Израиль пытался оспорить юрисдикцию Международного уголовного суда, однако суд настаивает на проведении расследования и вынесении ордеров на арест.
- Представители МКС возлагают на обвиняемых ответственность за ограничение гуманитарной помощи жителям Газы и усложнение условий для медицинской помощи.
- Обвиняемые также обвиняются в нарушении гуманитарного права в отношении жителей палестинской автономии во время боевых действий.
Почему МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта
Отмечается, что МКС обвиняет действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и эксминистра обороны Йоава Галланта в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В заявлении МКС говорится, что эти преступления были совершены по меньшей мере в период с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года.
Как правило, ордера имеют статус секретных с целью защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, однако в МКС решили, что жертвы и их семьи должны быть проинформированы.
Представители МКС возлагают на Нетаньягу и Галланта ответственность, называя их соучастниками и гражданскими начальниками во время боевых действий армии Израиля на территории Сектора Газа.
В суде также обвиняют Нетаньяху и Галланта в нарушении гуманитарного права в отношении жителей палестинской автономии.
Что известно о других обвинениях МКС в адрес Нетаньягу и Галланта
В МКС утверждают, что право, относящееся к немеждународному вооруженному конфликту, может быть применено к боевым действиям между Израилем и террористической организацией ХАМАС.
Отмечается, что премьер-министр и экспредседатель Минобороны препятствовали и ограничивали предоставление гуманитарной помощи жителям Газы.
Также был отклонен запрос Израиля, в котором страна оспаривала юрисдикцию Международного уголовного суда по ситуации в Палестине.
Кроме этого, Иерусалим просил Палату предварительного производства распорядиться, чтобы прокуратура предоставила новое сообщение о начале расследования своей власти.
Первый запрос был отклонен на основании того, что признание Израилем юрисдикции суда не требуется. Он может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины.
Кроме того, в суде отметили, что обвинение сообщило Израилю о начале расследования еще в 2021 году.
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