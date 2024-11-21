МКС выдал ордера на арест премьера и эксминистра обороны Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

МКС выдал ордера на арест премьера и эксминистра обороны Израиля

МКС
Биньямин Нетаньягу
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Представители палаты предварительного производства Международного уголовного суда издали ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу и эксминистра обороны Йоава Галланта.

Главные тезисы

  • МКС выдал ордера на арест премьера Израиля и эксминистра обороны в связи с обвинениями в нарушениях гуманитарного права и ответственности за события в Секторе Газа.
  • Израиль пытался оспорить юрисдикцию Международного уголовного суда, однако суд настаивает на проведении расследования и вынесении ордеров на арест.
  • Представители МКС возлагают на обвиняемых ответственность за ограничение гуманитарной помощи жителям Газы и усложнение условий для медицинской помощи.
  • Обвиняемые также обвиняются в нарушении гуманитарного права в отношении жителей палестинской автономии во время боевых действий.

Почему МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Отмечается, что МКС обвиняет действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и эксминистра обороны Йоава Галланта в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В заявлении МКС говорится, что эти преступления были совершены по меньшей мере в период с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года.

Как правило, ордера имеют статус секретных с целью защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, однако в МКС решили, что жертвы и их семьи должны быть проинформированы.

МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньягу и эксминистра обороны Йоава Галлант
Биньямин Нетаньягу и Йоав Галлант

Представители МКС возлагают на Нетаньягу и Галланта ответственность, называя их соучастниками и гражданскими начальниками во время боевых действий армии Израиля на территории Сектора Газа.

В суде также обвиняют Нетаньяху и Галланта в нарушении гуманитарного права в отношении жителей палестинской автономии.

Что известно о других обвинениях МКС в адрес Нетаньягу и Галланта

В МКС утверждают, что право, относящееся к немеждународному вооруженному конфликту, может быть применено к боевым действиям между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

Отмечается, что премьер-министр и экспредседатель Минобороны препятствовали и ограничивали предоставление гуманитарной помощи жителям Газы.

Ограничения вместе с отключением электроэнергии и сокращением поставок топлива также оказали серьезное влияние на водоснабжение в Газе и на способность больниц оказывать медицинскую помощь, — подчеркивается в сообщении МКС.

Также был отклонен запрос Израиля, в котором страна оспаривала юрисдикцию Международного уголовного суда по ситуации в Палестине.

Кроме этого, Иерусалим просил Палату предварительного производства распорядиться, чтобы прокуратура предоставила новое сообщение о начале расследования своей власти.

Первый запрос был отклонен на основании того, что признание Израилем юрисдикции суда не требуется. Он может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины.

Кроме того, в суде отметили, что обвинение сообщило Израилю о начале расследования еще в 2021 году.

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