Граница между Египтом и Газой "должна быть закрыта", заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - шаг, который даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру.

Нетаньяху хочет отрезать Газу от Египта

Нетаньяху заявил, что Израиль не сочтет войну законченной, пока не закроет Филадельфийский коридор — 14-километровую полосу земли, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, но военная техника и другое смертоносное оружие будет продолжать поступать в это южное отверстие, поэтому, конечно, мы должны закрыть его, — сказал он. Поделиться

Египет ранее предостерег Израиль от военных операций в коридоре, сообщает египетское издание Ahram Online.

Государственное информационное агентство, ссылаясь на неназванный источник, сообщило в октябре, что любое вторжение Израиля в Филадельфийский коридор будет рассматриваться как нарушение египетско-израильского мирного договора от 1979 года.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.