Кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", заявив у суботу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу - крок, який дасть Ізраїлю повний контроль над доступом палестинського анклаву до світу.

Нетаньягу хоче відрізати Газу від Єгипту

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не вважатиме війну закінченою, поки не закриє Філадельфійський коридор — 14-кілометрову смугу землі, яка служить буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Газою.

Ми знищимо ХАМАС, ми демілітаризуємо Газу, але військова техніка та інша смертоносна зброя продовжуватиме надходити в цей південний отвір, тому, звичайно, ми повинні його закрити, — сказав він. Поширити

Єгипет раніше застерігав Ізраїль від військових операцій в коридорі, повідомляє єгипетське видання Ahram Online.

Державне інформаційне агентство, посилаючись на неназване джерело, повідомило в жовтні, що будь-яке вторгнення Ізраїлю в Філадельфійський коридор буде розглядатися як порушення єгипетсько-ізраїльського мирного договору від 1979 року.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.