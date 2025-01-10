Палата представителей США одобрила санкции против МКС
Категория
Мир
Дата публикации

Палата представителей США одобрила санкции против МКС

МКС
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Источник:  CNN

Палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций против Международного уголовного суда из-за выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Главные тезисы

  • Палата представителей США проголосовала за введение санкций против Международного уголовного суда из-за решения выдать ордер на арест Нетаньяху.
  • Законопроект предусматривает ограничения для представителей МКС, включая запрет использования имущества на территории США и блокировку виз.
  • Санкции могут повлиять на будущее сотрудничество стран в области правосудия и международного права.
  • Проект санкций против МКС будет передан на повторное рассмотрение в Сенат после первоначальной неодобрения им представителями Сената.

Что известно о возможных санкциях США против МКС

Законопроект предусматривает введение санкций против представителей МКС и действий Международного уголовного суда по расследованию или преследованию лиц, находящихся под защитой США и союзников Вашингтона.

Санкции будут включать запрет на использование для должностных лиц МКС имущества на территории США, а также блокировать или аннулировать визы представителей МКС.

Палата представителей приняла законопроект о санкциях МКС на последней сессии Конгресса 247 голосами против 155, причем 42 демократа присоединились к республиканцам, говорится в материале издания.

Палата представителей США одобрила санкции против МКС
Палата представителей США

Представители Республиканской партии контролируют обе палаты Конгресса США и вынесли проект по санкциям против МКС на повторное рассмотрение после того, как он по результатам предварительного рассмотрения не был поддержан представителями Сената.

Ожидается, что теперь законопроект будет передан в Сенат для финального голосования.

Что известно об ордере МКС на арест Нетаньяху

В ноябре 2024 года МКС обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эксминистра обороны Израиля Йоава Галанта, а также нескольких лидеров террористической группировки "ХАМАС" в военных преступлениях и выдал ордера на их арест.

Нетаньяху заявил, что любые ордера МКС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

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