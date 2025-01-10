Что известно о возможных санкциях США против МКС

Законопроект предусматривает введение санкций против представителей МКС и действий Международного уголовного суда по расследованию или преследованию лиц, находящихся под защитой США и союзников Вашингтона.

Санкции будут включать запрет на использование для должностных лиц МКС имущества на территории США, а также блокировать или аннулировать визы представителей МКС.

Палата представителей приняла законопроект о санкциях МКС на последней сессии Конгресса 247 голосами против 155, причем 42 демократа присоединились к республиканцам, говорится в материале издания. Поделиться

Палата представителей США

Представители Республиканской партии контролируют обе палаты Конгресса США и вынесли проект по санкциям против МКС на повторное рассмотрение после того, как он по результатам предварительного рассмотрения не был поддержан представителями Сената.

Ожидается, что теперь законопроект будет передан в Сенат для финального голосования.

Что известно об ордере МКС на арест Нетаньяху

В ноябре 2024 года МКС обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эксминистра обороны Израиля Йоава Галанта, а также нескольких лидеров террористической группировки "ХАМАС" в военных преступлениях и выдал ордера на их арест.

Нетаньяху заявил, что любые ордера МКС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".