США ухвалили нові санкції проти Росії — хто у списках

Міністерство фінансів США 15 січня оголосило про нові санкції проти Росії. В списку серед інших опинились російська компанія "Запорізька АЕС" та Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ.

США ухвалили нові санкції проти ВПК Росії

Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії та кількох пов'язаних з нею компаній.

Так, з релізу на сайті американського Мінфіну випливає, що санкції були застосовані до:

корпорації "Тактичне ракетне озброєння";

"Воєнторгу";

"Барнаултрансмаша", що випускає двигуни для БМП;

Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ;

Запорізьку АЕС,

виставковий центр "Патріот".

Водночас до підсанкційного списку громадян додано кілька нових імен. Серед них:

Яків Антонов, пов’язаний із державною корпорацією "Атомфлот".

Олексій Дмитрієнко, із вказаними індивідуальними податковими номерами.

Владислав Ісаєв, пов'язаний із Запорізькою АЕС.

Олег Кірюшкін, який також має громадянство Німеччини.

Клим Комаров та Олександр Козлов.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що Сполучені Штати оголосили новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на РФ через її агресію та порушення міжнародного права. Він зауважив, що низка пропозицій санкційної групи Макфола-Єрмака були враховані.

До списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини РФ, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів, майже 100 суб‘єктів.

Наприклад, під санкції потрапили банки, пов’язані з обходом обмежень. Зокрема серед них Keremet Bank, фінансова установа в Киргизстані, яка співпрацювала з російськими офіційними особами для обходу санкцій.

Також, за його даними, під обмеження потрапили:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" та її генеральний директор Владислав Ісаєв — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС.

Дві дочірні компанії "Росатома": НПО "Центротех" та ФГУП "Горно-химический комбинат".

Понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

Іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам.

Майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва дронів ZALA.

Вікторов, адвокат, який сприяв приховуванню активів Ротенбергів через міжнародні інвестиції, та пов’язані з ним компанії, включаючи керуючу компанію Evocorp.

Козлов, охоронець і бенефіціар частини компаній Бориса Ротенберга.

Близько 25 металургійних підприємств РФ, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, "Терра Сталь Групп" та компанії групи Керамакс.

Турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів РФ.

Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей РФ для ведення війни та обходу існуючих обмежень. Я вдячний нашим експертам за роботу з дослідження компонентів у російській зброї. Це велика робота, ви молодці, — наголосив Єрмак. Поширити

Санкції США проти Росії

10 січня Міністерство фінансів США оголосило санкції проти низки російських нафтових компаній. До санкційного списку, зокрема, потрапили "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Аналогічні санкції ввела і Британія. Як зазначив глава МЗС Британії Девід Леммі, його країна не дозволить Росії "поповнювати свою скарбницю".

Як повідомило Reuters, нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.