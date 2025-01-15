США приняли новые санкции против России — кто в списках

Министерство финансов США 15 января объявило о новых санкциях против России. В списке оказались российская компания "Запорожская АЭС" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

США приняли новые санкции против ВПК России

Минфин США объявил о новых санкциях против России и нескольких связанных с ней компаний.

Так, из релиза на сайте американского Минфина следует, что санкции были применены к:

корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

"Военторгу";

"Барнаултрансмаша", выпускающего двигатели для БМП;

Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ;

Запорожская АЭС,

выставочный центр "Патриот".

В то же время в подсанкционный список граждан добавлено несколько новых имен. Среди них:

Яков Антонов, связанный с государственной корпорацией "Атомфлот".

Алексей Дмитриенко с указанными индивидуальными налоговыми номерами.

Владислав Исаев, связанный с Запорожской АЭС.

Олег Кирюшкин, также гражданство Германии.

Клим Комаров и Александр Козлов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Соединенные Штаты объявили новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на РФ из-за ее агрессии и нарушения международного права. Он отметил, что ряд предложений санкционной группы Макфола-Ермака были учтены.

В список санкций вошли ключевые предприятия, компании, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке военной машины РФ, финансовым махинациям и нарушению санкционных режимов, почти 100 субъектов.

К примеру, под санкции попали банки, связанные с обходом ограничений. В частности, среди них Keremet Bank, финансовое учреждение в Кыргызстане, которое сотрудничало с российскими официальными лицами для обхода санкций.

Также, по его данным, под ограничения попали:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор Владислав Исаев — структура, созданная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС.

Две дочерние компании "Росатома": НПО "Центротех" и ФГУП "Горно-химический комбинат".

Свыше 25 русских оборонных компаний, таковых как Серовский механический завод, ННПО имени М.В., Саранский приборостроительный завод.

Иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии, поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям.

Около 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров, в том числе для производства дронов ZALA.

Викторов, адвокат, способствовавший сокрытию активов Ротенбергов через международные инвестиции, и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp.

Козлов, телохранитель и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга.

Около 25 металлургических предприятий РФ, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, Терра Сталь Групп и компании группы Керамакс.

Турецкая судостроительная верфь KUZEY STAR SHIPYARD, построившая плавучий док для обслуживания атомных ледоколов РФ.

Санкции ориентированы на подрыв денежных и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода имеющихся ограничений. Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в русском оружии. Это большая работа, вы молодцы, — подчеркнул Ермак. Поделиться

Санкции США против России

10 января Министерство финансов США объявило санкции против ряда российских нефтяных компаний. В санкционный список, в частности, попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Аналогичные санкции ввела и Великобритания. Как отметил глава МИД Британии Дэвид Лемми, его страна не позволит России "пополнять свою казну".

Как сообщило Reuters, новые санкции США против российских нефтяных компаний являются самыми масштабными ограничениями против энергетического сектора страны-агрессора. Россия может терять миллиарды долларов в месяц.