Трамп планує відвідати Китай незабаром після інавгурації

Дональд Трамп повідомив своїм радникам про бажання відвідати Китай після інавгурації, прагнучи зміцнити відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Яке мета ймовірного візиту Трампа до Китаю

Як зазначає ЗМІ із посиланням на обізнані джерела, під час свого першого президентського терміну Трамп відвідав Пекін приблизно через рік після вступу на посаду.

Радники зазначили, що рішення про повторний візит ще не ухвалено, але, за словами джерел, Трамп зацікавлений у поїздці до Китаю протягом перших 100 днів свого другого терміну.

Трамп і Сі Цзіньпін через своїх представників обговорюють можливість особистої зустрічі. Один із варіантів передбачає запрошення Сі до США.

WSJ нагадує, що Трамп планує запровадити тарифи до 60% на китайський імпорт, тому Пекін прагне участі в переговорах, щоб пом’якшити або уникнути цих санкцій. Зустріч між лідерами може стати стартом для таких переговорів. Поширити

Трамп, можливо, розглядає Сі як потенційного партнера у сприянні припиненню війни в Україні, враховуючи підтримку Китаєм Росії. Проте у публічному повідомленні Трампа, присвяченому його спілкуванню з Сі, конфлікт не згадується.

Трамп також обговорював із радниками можливість поїздки до Індії. Очікується, що спочатку він зосередиться на внутрішніх питаннях, зокрема на посиленні охорони кордонів і депортації. У перший тиждень перебування на посаді він планує здійснити поїздку по США.

Що відомо про намір адміністрації Трампа влаштувати масштабну висилку мігрантів

За інформацією журналістів видання із посиланням на чотирьох співрозмовників, перша хвиля депортації буде проведена у Чікаго.

Очікується, що рейди та депортація триватимуть близько тижня.

Представники Трампа заявляють, що насамперед депортуватимуть нелегалів, які стали винуватцями дрібних адміністративних порушень, наприклад, ДТП.

При цьому співрозмовники видання уточнюють, що в реальності будуть проводитись масштабні рейди, які торкнуться геть всіх нелегалів, кого тільки зможуть упіймати.