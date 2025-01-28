США знайшли спосіб знищити флот Китаю
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США знайшли спосіб знищити флот Китаю

флот Китаю
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Джерело:  The Telegraph

Військовий оглядач Девід Акс вважає, що саме безекіпажні підводні човни США можуть перетворити китайський флот на брухт у разі початку війни між країнами.

Головні тези:

  • Безекіпажні підводні човни США можуть виявитися вирішальними у знищенні китайського флоту у випадку війни.
  • Вартість роботизованого човна сягає 50 мільйонів доларів.
  • Мінус Orca -  повільна швидкість. 

У США є новий козир проти Китаю

Нещодавно стало відомо, що у Штатах створили роботизований підводний човен Orca — його розробкою займалася компанія Boeing.

Керівник програми відділу безпілотних морських систем ВМС США капітан Метт Льюїс звертає увагу на те, що апарат довжиною 25 метрів призначений в першу чергу для непомітного мінування акваторії.

Згідно з останніми даними, вартість такого човна сягає 50 мільйонів доларів.

Як зазначає Девід Акс, саме морські міни можуть стати одним з найефективніших і найдієвіших — видів зброї .

Це вкрай важливо на тлі можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

Човни Orca, що розкидають кільові міни, можуть перетворити Тайванську протоку на водяне кладовище для китайського флоту, — прогнозує експерт.

Що ще відомо про новітній підводний човен

Згідно з даним Девіда Акса, Orca може автономно плавати на відстань до 9600 км.

Лише періодично човен може спливати на поверхню та піднімаючи антени для зв’язку зі своїми далекими операторами, і, ймовірно, запускаючи свій дизельний двигун для зарядки акумуляторів.

Серед слабких сторін Orca насамперед згадується повільна швидкість.

Експерт звертає увагу на те, що субмарина може витратити тижні, щоб дістатися від безпечної бази до точки виконання місії і повернутися назад.

Тож якщо американці збираються розгорнути човни Orca для мінування Тайванської протоки, їм краще спланувати це заздалегідь — і бути готовими запустити роботизовані підводні апарати за перших ознак мобілізації Китаю, — попередив Акс.

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