Китайська нейромережа DeepSeek обвалила прибутки найбагатших людей планети

Приголомшливий успіх китайського чат-боту DeepSeek-R1 зі штучним інтелектом завдав серйозних збитків багатьом мільярдерам-власникам великих західних технологічних компаній.
Головні тези:
- Китайська нейромережа DeepSeek принесла серйозні збитки для власників великих технологічних компаній і великих мільярдерів.
- DeepSeek R1 виявилась конкурентоспроможною в порівнянні з продуктами від OpenAI та Meta, викликавши падіння акцій технологічних компаній.
- Нова модель DeepSeek R1 була створена за 2 місяці та коштувала лише 6 млн доларів, демонструючи вражаючі результати на тестах порівняння з іншими моделями.
- Падіння акцій технологічних компаній, пов'язаних з ШІ, було спричинене успіхом та низькою вартістю роботи моделі DeepSeek R1.
Що зазнав збитків через шалений успіх китайської системи ШІ DeepSeek
Зазначається, що найбільші збитки понесли мільярдери, власники компаній у сфері розробки штучного інтелекту.
Серед них, зокрема, головний виконавчий директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг, який втратив близько 20 млрд доларів.
Співзасновник Oracle Corp Ларрі Еллісон втратив 22,6 млрд дол, що склало приблизно 12% його статків.
Засновник Dell Майкл Делл втратив 13 млрд дол.
Засновник сервісу обміну криптовалют Binance Чанпен Чжао12,1 млрд дол.
Статки деяких інших мільярдерів зі світу високих технологій не постраждали. Це стосується, зокрема, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса.
Що відомо про шалений успіх нової китайської нейромережі DeepSeek
Нова безкоштовна модель штучного інтелекту з відкритим кодом, розроблена китайським стартапом DeepSeek, виявилась конкурентом аналогічних продуктів від OpenAI та Meta.
Буквально протягом минулих вихідних модель ШІ від DeepSeek стала одним з найпопулярніших застосунків в App Store, а у понеділок, 27 січня, вона спровокувала падіння акцій технологічних компаній.
За словами розробників, нова модель DeepSeek R1 була створена усього за 2 місяці і коштувала 6 млн доларів.
При цьому вона виявилась кращою за найновішу модель OpenAI o1 за результатами кількох незалежних тестів.
Спочатку почали падати ціни на акції компаній з Японії, пов’язаних з американськими компаніями, що розробляють ШІ.
Падіння і паніка були спричинені тим, що DeepSeek R1 виявилась низьку вартість і здатність при цьому працювати з найсучаснішими процесорами.
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