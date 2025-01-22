Розробка ліків за допомогою ШІ — стартап Google протестує новий препарат

Стартап з розробки ліків Isomorphic Labs, що належить материнській компанії Google Alphabet Inc., до кінця 2025 року розпочне випробування препарату, розробленого за допомогою штучного інтелекту.
Головні тези:
- Стартап Isomorphic Labs, що належить Google Alphabet Inc., протестує новий лікарський препарат, розроблений штучним інтелектом.
- Штучний інтелект надає потенціал для швидкої розробки ліків, зменшуючи терміни від досліджень до фази тестування на людях.
- Партнери Isomorphic Labs у галузі фармації прагнуть використовувати штучний інтелект для зниження витрат та підвищення ефективності розробки ліків.
Isomorphic Labs протестує нові ліки, розроблені ШІ
Про це заявив засновник стартапу, лауреат Нобелівської премії з хімії 2024 року Деміс Хассабіс на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Ми досліджуємо онкологію, серцево-судинні захворювання, нейродегенерацію, всі основні групи захворювань, і я думаю, що до кінця цього року в нас буде наш перший препарат.
За його словами, на відкриття одного препарату йде в середньому від п'яти до десяти років.
Стартап Isomorphic вийшов з дослідницького підрозділу Google щодо питань штучного інтелекту Google DeepMind у 2021 році, але залишається дочірньою компанією, що повністю належить його материнській компанії Alphabet.
Потенціал стартапу привернув увагу великих фармацевтичних компаній-партнерів, які прагнуть знизити витрати і підвищити ефективність дорогого процесу розробки ліків.
Раніше Хассабіс розповідав FT, що його команда працює над шістьма програмами розробки ліків з Eli Lilly та Novartis.
ШІ розробив нові ліки
Штучний інтелект розробив уперше у світі медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу.
Як повідомляє газета, медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу був розроблений системою штучного інтелекту біотехнічної компанії Exscientia з Оксфорду.
Японська фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma використовувала систему, яка автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів та знаходила молекули, які можуть бути використані у новому медикаменті.
Зазвичай фаза розробки триває до близько 4,5 років, однак штучний інтелект зробив це за менш ніж 12 місяців.
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