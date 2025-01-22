Розробка ліків за допомогою ШІ — стартап Google протестує новий препарат

Стартап з розробки ліків Isomorphic Labs, що належить материнській компанії Google Alphabet Inc., до кінця 2025 року розпочне випробування препарату, розробленого за допомогою штучного інтелекту.

Isomorphic Labs протестує нові ліки, розроблені ШІ

Про це заявив засновник стартапу, лауреат Нобелівської премії з хімії 2024 року Деміс Хассабіс на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Ми досліджуємо онкологію, серцево-судинні захворювання, нейродегенерацію, всі основні групи захворювань, і я думаю, що до кінця цього року в нас буде наш перший препарат.

За його словами, на відкриття одного препарату йде в середньому від п'яти до десяти років.

Можливо, ми могли б прискорити цей процес у 10 разів, що стало б неймовірною революцією в галузі охорони здоров'я людини. Поширити

Стартап Isomorphic вийшов з дослідницького підрозділу Google щодо питань штучного інтелекту Google DeepMind у 2021 році, але залишається дочірньою компанією, що повністю належить його материнській компанії Alphabet.

Потенціал стартапу привернув увагу великих фармацевтичних компаній-партнерів, які прагнуть знизити витрати і підвищити ефективність дорогого процесу розробки ліків.

Раніше Хассабіс розповідав FT, що його команда працює над шістьма програмами розробки ліків з Eli Lilly та Novartis.

ШІ розробив нові ліки

Штучний інтелект розробив уперше у світі медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

Перший медикамент, який повністю розроблений штучним інтелектом, наближається до фази тестування на людях та вважається великим досягненням у сфері медицини. Поширити

Як повідомляє газета, медикамент для лікування обсесивно-компульсивного розладу був розроблений системою штучного інтелекту біотехнічної компанії Exscientia з Оксфорду.

Японська фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma використовувала систему, яка автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів та знаходила молекули, які можуть бути використані у новому медикаменті.

Зазвичай фаза розробки триває до близько 4,5 років, однак штучний інтелект зробив це за менш ніж 12 місяців.