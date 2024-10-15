Німецькі науковці виявили, що отруту морської істоти, реміпедії, схожої на багатоніжку, можна використовувати для створення ліків проти епілепсії, хронічних болей та інших неврологічних розладів.
Головні тези:
- Морська реміпедія містить нейротоксин, який може бути використаний для розробки ліків проти епілепсії та хронічних болей.
- Нове дослідження відкриває можливість розробки знеболювальних препаратів нового покоління та ліків для серцевих захворювань.
- Білки отрути реміпедій можуть пригнічувати важливі канали для транспортування солей калію, відкриваючи нові перспективи у лікуванні неврологічних захворювань.
- Знищення місць існування реміпедій може позначитися не лише на екологічній рівновазі, але й на можливості використання цінних речовин для медицини.
- Дослідження підкреслює важливість захисту біорізноманіття для майбутніх досліджень та використання природних ресурсів в медицині.
Що відомо про виявлення нового потенційного лікування проти епілепсії
Науковці з Франкфуртського університету імені Гете у рамках дослідження проводили оцінку того, як морські реміпедії, що мешкають у підводних печерах в районі мексиканського півострова Юкатан, виробляють токсин.
Зазначається, що реміпедії вводять сильний нейротоксин, що виробляється спеціальною залозою, з метою паралізувати жертву.
Що відомо про особливості отрути реміпедій
Цей токсин містить невеликий білок, що має подібні характеристики з білками павучої отрути.
Німецькі науковці зазначають, що ці невеликі білкові молекули мають стійкість до впливу ферментів, тепла та екстремальних значень рН.
Ці білки здатні пригнічувати важливі канали для транспортування солей калію в організмі ссавців.
Ці білки також здатні порушувати роботу нервових сигналів, що пов’язані із виникненням відчуття болю, що дозволяє почати розробку знеболювальних препаратів нового покоління.
Також певні компоненти отрути реміпедій можуть пригнічувати важливі функції клітин серцевого м'яза.
На думку науковців, такі результати розкривають "невикористаний потенціал" морського біорізноманіття для виготовлення ліків.
При цьому автори дослідження попереджають, що самі реміпедії опинились під загрозою знищення, оскільки в районі, де вони мешкають, триває будівництво міжміської залізничної мережі Трен-Майя, яка проходить через півострів Юкатан.
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