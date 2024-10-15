Німецькі науковці виявили, що отруту морської істоти, реміпедії, схожої на багатоніжку, можна використовувати для створення ліків проти епілепсії, хронічних болей та інших неврологічних розладів.

Що відомо про виявлення нового потенційного лікування проти епілепсії

Науковці з Франкфуртського університету імені Гете у рамках дослідження проводили оцінку того, як морські реміпедії, що мешкають у підводних печерах в районі мексиканського півострова Юкатан, виробляють токсин.

Реміпедія Xibalbanus tulumensis є єдиним ракоподібним, для якого була описана система отрути, — підкреслюють науковці. Поширити

Зазначається, що реміпедії вводять сильний нейротоксин, що виробляється спеціальною залозою, з метою паралізувати жертву.

Що відомо про особливості отрути реміпедій

Цей токсин містить невеликий білок, що має подібні характеристики з білками павучої отрути.

Німецькі науковці зазначають, що ці невеликі білкові молекули мають стійкість до впливу ферментів, тепла та екстремальних значень рН.

Ці білки здатні пригнічувати важливі канали для транспортування солей калію в організмі ссавців.

Таке пригнічення є дуже важливим, коли йдеться про розробку ліків проти низки неврологічних захворювань, включаючи епілепсію, — пояснює співавтор дослідження Бйорн фон Роймонт. Поширити

Ці білки також здатні порушувати роботу нервових сигналів, що пов’язані із виникненням відчуття болю, що дозволяє почати розробку знеболювальних препаратів нового покоління.

Також певні компоненти отрути реміпедій можуть пригнічувати важливі функції клітин серцевого м'яза.

На думку науковців, такі результати розкривають "невикористаний потенціал" морського біорізноманіття для виготовлення ліків.

Наше дослідження є важливим наріжним каменем для майбутніх досліджень, які допоможуть розплутати походження і функції цих загадкових білків, — пояснюють науковці. Поширити

При цьому автори дослідження попереджають, що самі реміпедії опинились під загрозою знищення, оскільки в районі, де вони мешкають, триває будівництво міжміської залізничної мережі Трен-Майя, яка проходить через півострів Юкатан.