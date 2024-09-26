Вчені створюють штучне павутиння для лікування важких поранень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені створюють штучне павутиння для лікування важких поранень

бинт
Джерело:  The Independent

Команда дослідників навчилась за допомогою 3D-друку створювати штучне шовкове павутиння для виготовлення бинтів з дуже високою міцністю, необхідних у лікуванні хронічних та важких ран. 

Головні тези:

  • Нові бинти з штучного павутиння біосумісні та біологічно розкладаються і сприяють швидшому загоєнню ран
  • Використання штучного павутиння у лікуванні ран стає ефективною альтернативою природному павутинню через його легкість виробництва та стабільність
  • Технологія 3D-друку дозволяє створювати штучне павутиння в різних масштабах для медичних матеріалів наступного покоління
  • Ідея розробки штучного павутиння для перев'язок виникла внаслідок складнощів у зборі та використанні природного павутиння
  • Науковці вважають, що штучний павутинний шовк є високоефективним матеріалом для конструювання та модуляції майбутніх інноваційних матеріалів

Що відомо про створення бинтів зі штучного шовкового павутиння

Підкреслюється, що такий матеріал легко створюється за допомогою технологій 3D-друку і є доволі стабільним для покращення лікування певних хвороб і поранень.

За результатами досліджень, команда науковців з з Орхуського університету Тріне Більде перевірила ефективність нових перев’язувальних матеріалів на мишах з дегенеративним захворюванням суглобів та хронічними ранами, викликаними діабетом.

Науковці навчились створювати бинти зі штучного павутиння
Бинт

Зазначається, що використання перев’язувальних матеріалів за допомогою штучно створенного шовкового павутиння сприяло швидшому загоєнню ран.

Що відомо про переваги перев’язувальних матеріалів зі штучно створенного павутиння

Нові шовкові пов'язки біосумісні та біологічно розкладаються. Ми вважаємо, що штучний павутинний шовк, заснований на точній стратегії прядіння, забезпечить високоефективний спосіб конструювання та модуляції наступного покоління розумних матеріалів, — підкреслюють науковці.

Журналісти видання підкреслюють, що павутиння для лікування ран використовували ще в Стародавньому Римі, але його застосування в медицині не є практичним у великих масштабах. 

Це пов'язано з тим, що, на відміну від шовку з шовкопряда, збір павутинного шовку, як відомо, є складним через територіальну природу павукоподібних. Використання павутинного шовку природного походження також збільшує ризик бактеріального забруднення, — пояснюється у дослідженні, опублікованому у журналі Cell Press від 2021 року.

Вчені почали розробляти штучний павутинний шовк для використання в медичних матеріалах наступного покоління, а сучасна технологія 3D-друку пропонує новий підхід до масового виробництва матеріалу.

Відповідно до природного процесу прядіння павуків, ми повідомляємо про високоефективну стратегію прядіння, яка дозволяє масово виготовляти багатофункціональний штучний павутинний шовк у різних масштабах, — наголошують дослідники.

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