Команда дослідників навчилась за допомогою 3D-друку створювати штучне шовкове павутиння для виготовлення бинтів з дуже високою міцністю, необхідних у лікуванні хронічних та важких ран.
Головні тези:
- Нові бинти з штучного павутиння біосумісні та біологічно розкладаються і сприяють швидшому загоєнню ран
- Використання штучного павутиння у лікуванні ран стає ефективною альтернативою природному павутинню через його легкість виробництва та стабільність
- Технологія 3D-друку дозволяє створювати штучне павутиння в різних масштабах для медичних матеріалів наступного покоління
- Ідея розробки штучного павутиння для перев'язок виникла внаслідок складнощів у зборі та використанні природного павутиння
- Науковці вважають, що штучний павутинний шовк є високоефективним матеріалом для конструювання та модуляції майбутніх інноваційних матеріалів
Що відомо про створення бинтів зі штучного шовкового павутиння
Підкреслюється, що такий матеріал легко створюється за допомогою технологій 3D-друку і є доволі стабільним для покращення лікування певних хвороб і поранень.
За результатами досліджень, команда науковців з з Орхуського університету Тріне Більде перевірила ефективність нових перев’язувальних матеріалів на мишах з дегенеративним захворюванням суглобів та хронічними ранами, викликаними діабетом.
Зазначається, що використання перев’язувальних матеріалів за допомогою штучно створенного шовкового павутиння сприяло швидшому загоєнню ран.
Що відомо про переваги перев’язувальних матеріалів зі штучно створенного павутиння
Журналісти видання підкреслюють, що павутиння для лікування ран використовували ще в Стародавньому Римі, але його застосування в медицині не є практичним у великих масштабах.
Вчені почали розробляти штучний павутинний шовк для використання в медичних матеріалах наступного покоління, а сучасна технологія 3D-друку пропонує новий підхід до масового виробництва матеріалу.
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