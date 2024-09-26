Команда дослідників навчилась за допомогою 3D-друку створювати штучне шовкове павутиння для виготовлення бинтів з дуже високою міцністю, необхідних у лікуванні хронічних та важких ран.

Що відомо про створення бинтів зі штучного шовкового павутиння

Підкреслюється, що такий матеріал легко створюється за допомогою технологій 3D-друку і є доволі стабільним для покращення лікування певних хвороб і поранень.

За результатами досліджень, команда науковців з з Орхуського університету Тріне Більде перевірила ефективність нових перев’язувальних матеріалів на мишах з дегенеративним захворюванням суглобів та хронічними ранами, викликаними діабетом.

Бинт

Зазначається, що використання перев’язувальних матеріалів за допомогою штучно створенного шовкового павутиння сприяло швидшому загоєнню ран.

Що відомо про переваги перев’язувальних матеріалів зі штучно створенного павутиння

Нові шовкові пов'язки біосумісні та біологічно розкладаються. Ми вважаємо, що штучний павутинний шовк, заснований на точній стратегії прядіння, забезпечить високоефективний спосіб конструювання та модуляції наступного покоління розумних матеріалів, — підкреслюють науковці. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що павутиння для лікування ран використовували ще в Стародавньому Римі, але його застосування в медицині не є практичним у великих масштабах.

Це пов'язано з тим, що, на відміну від шовку з шовкопряда, збір павутинного шовку, як відомо, є складним через територіальну природу павукоподібних. Використання павутинного шовку природного походження також збільшує ризик бактеріального забруднення, — пояснюється у дослідженні, опублікованому у журналі Cell Press від 2021 року. Поширити

Вчені почали розробляти штучний павутинний шовк для використання в медичних матеріалах наступного покоління, а сучасна технологія 3D-друку пропонує новий підхід до масового виробництва матеріалу.