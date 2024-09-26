Команда исследователей научилась с помощью 3D-печати создавать искусственную шелковую паутину для изготовления бинтов с очень высокой прочностью, необходимых в лечении хронических и тяжелых ран.
Главные тезисы
- Исследователи разработали биосовместимые и биологически разлагающиеся бинты из искусственной паутины для улучшения заживления ран.
- Технология 3D-печати позволяет создавать перевязочные материалы следующего поколения на основе искусственного паутинного шелка.
- Применение искусственной паутины в медицине становится альтернативой использованию природной паутины из-за ее удобства производства и стабильности.
- Искусственный паутинный шелк представляет собой эффективный материал для создания инновационных медицинских материалов и повязок.
- Использование искусственного паутинного шелка в медицине устраняет риски бактериального загрязнения, связанные с использованием природного паутинного шелка.
Что известно о создании бинтов из искусственной шелковой паутины
Подчеркивается, что такой материал легко создается с помощью технологий 3D-печати и достаточно стабильным для улучшения лечения определенных болезней и ранений.
По результатам исследований, команда ученых из Орхусского университета Трине Бильде проверила эффективность новых перевязочных материалов на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, вызванными диабетом.
Отмечается, что использование перевязочных материалов с помощью искусственно созданной шелковой паутины способствовало более быстрому заживлению ран.
Что известно о преимуществах перевязочных материалов из искусственно созданной паутины
Журналисты издания подчеркивают, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но его применение в медицине не практично в больших масштабах.
Ученые начали разрабатывать искусственный паутинный шелк для использования в медицинских материалах следующего поколения, а современная технология 3D печати предлагает новый подход к массовому производству материала.
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