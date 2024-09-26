Команда исследователей научилась с помощью 3D-печати создавать искусственную шелковую паутину для изготовления бинтов с очень высокой прочностью, необходимых в лечении хронических и тяжелых ран.

Что известно о создании бинтов из искусственной шелковой паутины

Подчеркивается, что такой материал легко создается с помощью технологий 3D-печати и достаточно стабильным для улучшения лечения определенных болезней и ранений.

По результатам исследований, команда ученых из Орхусского университета Трине Бильде проверила эффективность новых перевязочных материалов на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, вызванными диабетом.

Бинт

Отмечается, что использование перевязочных материалов с помощью искусственно созданной шелковой паутины способствовало более быстрому заживлению ран.

Что известно о преимуществах перевязочных материалов из искусственно созданной паутины

Новые шелковые биосовместимые повязки и биологически разлагаются. Мы считаем, что искусственный паутинный шелк, основанный на точной стратегии прядения, обеспечит высокоэффективный способ конструирования и модуляции следующего поколения разумных материалов, подчеркивают ученые. Поделиться

Журналисты издания подчеркивают, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но его применение в медицине не практично в больших масштабах.

Это связано с тем, что, в отличие от шелка из шелкопряда, сбор паутинного шелка, как известно, является сложным из-за территориальной природы паукообразных. Использование паутинного шелка природного происхождения увеличивает риск бактериального загрязнения, — объясняется в исследовании, опубликованном в журнале Cell Press от 2021 года. Поделиться

Ученые начали разрабатывать искусственный паутинный шелк для использования в медицинских материалах следующего поколения, а современная технология 3D печати предлагает новый подход к массовому производству материала.