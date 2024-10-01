За результатами двох незалежних досліджень було з'ясовано, що противірусні препарати ремдесивір та нірматрелвір малоефективні під час лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Що відомо про низьку ефективність ремдесивіра та нірматрелвіра у лікуванні COVID-19

Зазначається, що перше дослідження проводилось науковцями з Корнельського університету та Національного інституту здоров'я США.

Науковці вивчали особливості лікування пацієнтів з ослабленою імунною системою, які лікувались ремдесивіром.

Лікування COVID-19

У другому дослідженні вчені університету Піттсбурга, жіночої лікарні Брігама, Стенфордського та Гарвардського університету, оцінювали стан людей, які отримували лікування ремдесивіром та нірматрелвіром упродовж 2021 — 2023 років.

Науковці секвенували ДНК вірусу в 15 країнах світу і виявили, що він малочутливий до обох препаратів через те, що має численні мутації.

Причому стійкість до противірусних препаратів спостерігали як в людей з ослабленим імунітетом, так і тих, хто приймав нірматрелвір.

Це означає, що наявного лікування недостатньо. Учені резюмували, що результати цих досліджень підкреслюють необхідність подальших вивчень та розробки нових терапевтичних рішень для боротьби з COVID-19.

Що відомо про особливості інфікування COVID-19

Пандемія коронавірусу тривала понад 3 роки й забрала життя мільйонів осіб з різних куточків світу. Однак деякі люди жодного разу не хворіли. Науковці нарешті змогли знайти причину цього парадокса.

Іноземні вчені дійшли висновку, що вся справа у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.

Перший експеримент був проведений у Британії ще 3 роки тому — в розпал пандемії.

За словами науковців, 36 здоровим дорослим добровольцям, які не хворіли на ковід і не були вакциновані, через ніс ввели низьку дозу вірусу.

У 16 учасників дослідники відстежували активність імунних клітин у крові та слизовій оболонці носа. Виявилося, що добровольці розділилися на три групи:

у шістьох розвинулася стійка інфекція — вони захворіли;

троє отримали тимчасово позитивні тести на COVID-19;

у сімох тести завжди були негативними, але вони мали сформовану імунну відповідь.

Вчені звернули увагу на те, що в учасників експерименту з другої та третьої груп ще до контакту з ковідом був високий рівень активності гена під назвою HLA-DQA2.