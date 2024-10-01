За результатами двох незалежних досліджень було з'ясовано, що противірусні препарати ремдесивір та нірматрелвір малоефективні під час лікування коронавірусної інфекції COVID-19.
Головні тези:
- Два незалежних дослідження показали неефективність ремдесивіру та нірматрелвіру у лікуванні COVID-19.
- Стійкість вірусу до противірусних препаратів була виявлена у пацієнтів з ослабленою імунною системою та здорових осіб.
- Вчені закликають до подальших досліджень та розробки нових терапевтичних рішень для боротьби з COVID-19.
- Науковці виявили, що реакція імунних клітин носа та гена раннього попередження у людини може впливати на інфікування COVID-19.
- Експерименти показали, що активність гена HLA-DQA2 може мати важливе значення у формуванні імунної відповіді на коронавірус.
Що відомо про низьку ефективність ремдесивіра та нірматрелвіра у лікуванні COVID-19
Зазначається, що перше дослідження проводилось науковцями з Корнельського університету та Національного інституту здоров'я США.
Науковці вивчали особливості лікування пацієнтів з ослабленою імунною системою, які лікувались ремдесивіром.
У другому дослідженні вчені університету Піттсбурга, жіночої лікарні Брігама, Стенфордського та Гарвардського університету, оцінювали стан людей, які отримували лікування ремдесивіром та нірматрелвіром упродовж 2021 — 2023 років.
Науковці секвенували ДНК вірусу в 15 країнах світу і виявили, що він малочутливий до обох препаратів через те, що має численні мутації.
Причому стійкість до противірусних препаратів спостерігали як в людей з ослабленим імунітетом, так і тих, хто приймав нірматрелвір.
Це означає, що наявного лікування недостатньо. Учені резюмували, що результати цих досліджень підкреслюють необхідність подальших вивчень та розробки нових терапевтичних рішень для боротьби з COVID-19.
Що відомо про особливості інфікування COVID-19
Пандемія коронавірусу тривала понад 3 роки й забрала життя мільйонів осіб з різних куточків світу. Однак деякі люди жодного разу не хворіли. Науковці нарешті змогли знайти причину цього парадокса.
Іноземні вчені дійшли висновку, що вся справа у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.
Перший експеримент був проведений у Британії ще 3 роки тому — в розпал пандемії.
За словами науковців, 36 здоровим дорослим добровольцям, які не хворіли на ковід і не були вакциновані, через ніс ввели низьку дозу вірусу.
У 16 учасників дослідники відстежували активність імунних клітин у крові та слизовій оболонці носа. Виявилося, що добровольці розділилися на три групи:
у шістьох розвинулася стійка інфекція — вони захворіли;
троє отримали тимчасово позитивні тести на COVID-19;
у сімох тести завжди були негативними, але вони мали сформовану імунну відповідь.
Вчені звернули увагу на те, що в учасників експерименту з другої та третьої груп ще до контакту з ковідом був високий рівень активності гена під назвою HLA-DQA2.
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