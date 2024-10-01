По результатам двух независимых исследований было установлено, что противовирусные препараты ремдесивир и нирматрелвир малоэффективны при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

Что известно о низкой эффективности ремдесивира и нирматрелвира в лечении COVID-19

Первое исследование проводилось учеными из Корнельского университета и Национального института здоровья США.

Ученые изучали особенности лечения пациентов с ослабленной иммунной системой, которые лечились ремдесивиром.

Лечение COVID-19

Во втором исследовании ученые университета Питтсбурга, женской больницы Бригама, Стэнфордского и Гарвардского университета, оценивали состояние людей, получавших лечение ремдесивиром и нирматрелвиром на протяжении 2021-2023 годов.

Ученые секвенировали ДНК вируса в 15 странах мира и обнаружили, что он малочувствительн к обоим препаратам из-за того, что имеет многочисленные мутации.

Причем стойкость к противовирусным препаратам наблюдали как у людей с ослабленным иммунитетом, так и у тех, кто принимал нирматрелвир.

Это означает, что имеющегося лечения недостаточно. Ученые резюмировали, что результаты этих исследований подчеркивают необходимость дальнейшего изучения и разработки новых терапевтических решений для борьбы с COVID-19.

Что известно об особенностях инфицирования COVID-19

Пандемия коронавируса длилась более 3 лет и унесла жизни миллионов человек из разных уголков мира. Однако некоторые люди ни разу не болели. Ученые наконец-то смогли найти причину этого парадокса.

Иностранные ученые пришли к выводу, что все дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.

Первый эксперимент был проведен в Британии еще 3 года назад — в разгар пандемии.

По словам ученых, 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели ководом и не были вакцинированы, через нос ввели низкую дозу вируса.

У 16 участников исследователи отслеживали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. Оказалось, что добровольцы разделились на три группы:

у шести развилась стойкая инфекция — они заболели;

трое получили временно положительные тесты на COVID-19;

в семи тестах всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.

Ученые обратили внимание на то, что у участников эксперимента из второй и третьей групп еще до контакта с ковыдом был высок уровень активности гена под названием HLA-DQA2.