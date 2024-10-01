По результатам двух независимых исследований было установлено, что противовирусные препараты ремдесивир и нирматрелвир малоэффективны при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
Главные тезисы
- Противовирусные препараты ремдесивир и нирматрелвир оказались неэффективны в лечении COVID-19 по результатам двух независимых исследований.
- Устойчивость вируса к противовирусным препаратам была выявлена у пациентов с ослабленной иммунной системой и здоровых лиц, что требует разработки новых терапевтических решений.
- Реакция иммунных клеток носа и активность гена HLA-DQA2 могут влиять на иммунный ответ человека на COVID-19, согласно результатам исследований.
- Эксперименты показали, что вирус коронавируса малочувствителен к ремдесивиру и нирматрелвиру из-за многочисленных мутаций, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.
- Пандемия COVID-19 продолжается, и ученые активно работают над поиском новых методов борьбы с вирусом, учитывая особенности его воздействия на человека.
Что известно о низкой эффективности ремдесивира и нирматрелвира в лечении COVID-19
Первое исследование проводилось учеными из Корнельского университета и Национального института здоровья США.
Ученые изучали особенности лечения пациентов с ослабленной иммунной системой, которые лечились ремдесивиром.
Во втором исследовании ученые университета Питтсбурга, женской больницы Бригама, Стэнфордского и Гарвардского университета, оценивали состояние людей, получавших лечение ремдесивиром и нирматрелвиром на протяжении 2021-2023 годов.
Ученые секвенировали ДНК вируса в 15 странах мира и обнаружили, что он малочувствительн к обоим препаратам из-за того, что имеет многочисленные мутации.
Причем стойкость к противовирусным препаратам наблюдали как у людей с ослабленным иммунитетом, так и у тех, кто принимал нирматрелвир.
Это означает, что имеющегося лечения недостаточно. Ученые резюмировали, что результаты этих исследований подчеркивают необходимость дальнейшего изучения и разработки новых терапевтических решений для борьбы с COVID-19.
Что известно об особенностях инфицирования COVID-19
Пандемия коронавируса длилась более 3 лет и унесла жизни миллионов человек из разных уголков мира. Однако некоторые люди ни разу не болели. Ученые наконец-то смогли найти причину этого парадокса.
Иностранные ученые пришли к выводу, что все дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.
Первый эксперимент был проведен в Британии еще 3 года назад — в разгар пандемии.
По словам ученых, 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели ководом и не были вакцинированы, через нос ввели низкую дозу вируса.
У 16 участников исследователи отслеживали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. Оказалось, что добровольцы разделились на три группы:
у шести развилась стойкая инфекция — они заболели;
трое получили временно положительные тесты на COVID-19;
в семи тестах всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.
Ученые обратили внимание на то, что у участников эксперимента из второй и третьей групп еще до контакта с ковыдом был высок уровень активности гена под названием HLA-DQA2.
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