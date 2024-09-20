Что известно о причинах вспышки пандемии COVID-19

С помощью изучения сотен генетических образцов, взятых в районе рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, ученые установили, какие животные находились в том районе на момент начала распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на территории рынка находились в тот момент нотовидные собаки, сизые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, амурские ежи, малайские дикобразы, мунтжаки, гималайские сурки и пальмовые циветы.

Полученная новая информация подтверждает версию, что вирус SARS-CoV-2 перешел к людям от инфицированных животных, а рынок стал ключевым местом распространения.

По результатам анализа ученым не удалось получить прямые доказательства, что животные были непосредственно инфицированы SARS-CoV-2, однако ДНК этих животных были обнаружены в непосредственной близости от начального места распространения короновирусной инфекции.

Аналитики подчеркивают, что их выводы доказывают высокую вероятность того, что животные на рынке и были первоисточником распространения вируса.

Что еще указывает на начало распространения COVID-19 именно с рынка в Ухане

Среди наиболее уязвимых перед COVID-19 животных, на момент начала распространения инфекции находились на рынке в Ухане, кролики, собаки и енотовидные собаки.

Енотовидные собаки, в частности, способны передавать инфекции, что делает их "подозреваемыми" виновниками всемирной пандемии.

Результаты анализа также демонстрируют, что вирус SARS-CoV-2, распространявшийся по территории рынка, появился одновременно с вирусом, который распространился по всему миру, что позволяет предположить их идентичность.