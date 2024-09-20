Команде исследователей удалось выяснить, при каких обстоятельствах в китайском городе Ухань началось распространение инфекции COVID-19.
Главные тезисы
- Исследование подтвердило, что вирус SARS-CoV-2 перешел к людям от инфицированных животных на рынке в Ухане.
- Животные, такие как кролики, собаки и енотовидные собаки, были среди наиболее уязвимых перед COVID-19 на рынке.
- Анализ генетических образцов показал, что распространение вируса на рынке в Ухане и в мире произошло одновременно, что может указывать на их идентичность.
- Изучение происхождения вирусов и взаимодействия человека с животными имеет ключевое значение для предотвращения будущих пандемий.
- Результаты анализа подтверждают высокую вероятность того, что животные на рынке в Ухане могли быть первоисточником распространения вируса.
Что известно о причинах вспышки пандемии COVID-19
С помощью изучения сотен генетических образцов, взятых в районе рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, ученые установили, какие животные находились в том районе на момент начала распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что на территории рынка находились в тот момент нотовидные собаки, сизые бамбуковые крысы, собаки, европейские кролики, амурские ежи, малайские дикобразы, мунтжаки, гималайские сурки и пальмовые циветы.
Полученная новая информация подтверждает версию, что вирус SARS-CoV-2 перешел к людям от инфицированных животных, а рынок стал ключевым местом распространения.
По результатам анализа ученым не удалось получить прямые доказательства, что животные были непосредственно инфицированы SARS-CoV-2, однако ДНК этих животных были обнаружены в непосредственной близости от начального места распространения короновирусной инфекции.
Аналитики подчеркивают, что их выводы доказывают высокую вероятность того, что животные на рынке и были первоисточником распространения вируса.
Что еще указывает на начало распространения COVID-19 именно с рынка в Ухане
Среди наиболее уязвимых перед COVID-19 животных, на момент начала распространения инфекции находились на рынке в Ухане, кролики, собаки и енотовидные собаки.
Енотовидные собаки, в частности, способны передавать инфекции, что делает их "подозреваемыми" виновниками всемирной пандемии.
Результаты анализа также демонстрируют, что вирус SARS-CoV-2, распространявшийся по территории рынка, появился одновременно с вирусом, который распространился по всему миру, что позволяет предположить их идентичность.
Если бы вирус сначала появился в другом месте, а затем попал на рынок, где его распространение усилилось, как предполагает теория лабораторной утечки, время появления вируса, обнаруженного на рынке, отличалось бы от времени появления пандемического вируса.
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