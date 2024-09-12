Американские ученые провели исследования, проанализировали имеющиеся данные и пришли к выводу, что пандемия COVID-19 привела к ускоренному старению мозга у детей в возрасте от 9 до 17 лет.
Главные тезисы
- Пандемия COVID-19 привела к ускоренному старению мозга у детей в возрасте от 9 до 17 лет.
- Изоляция и карантин во время пандемии могут иметь далеко идущие последствия для развития мозга и психического здоровья подростков.
- Ученые обнаружили, что кора мозга подростков претерпела ускоренное старение после введения карантина из-за COVID-19.
- У подростков были выявлены признаки ускоренного старения в участках мозга, ответственных за зрение, социальное познание, обработку эмоций и языковое понимание.
- Преждевременное старение мозга у подростков может привести к серьезным нейропсихическим расстройствам и проблемам в будущем.
Что известно о последствиях серьезного влияния COVID-19 на подростков
В частности, ученые изучали изменения в мозге детей с помощью МРТ.
Отмечается, что у подростков, как правило, происходит истончение коры головного мозга из-за естественных процессов взросления.
Однако по результатам исследования оказалось, что введенный на фоне пандемии COVID-19 карантин ускорил процессы старения мозга у подростков.
В частности, в 2018 году ученым удалось собрать результаты МРТ 160 детей в возрасте от 9 до 17 лет.
С помощью этого была построена модель истончения коры головного мозга в период посещения школы.
В течение 2021 и 2022 годов ученым удалось получить новые снимки сканирования мозга тех же детей.
После их тщательного изучения ученые пришли к выводу, что кора мозга подростков претерпела ускоренное старение.
У ребят истончение коры наблюдалось в одной части мозга, а у девушек — в 30 участках органа в обоих полушариях.
Как карантин в условиях пандемии COVID-19 повлиял на ускорение старения мозга у подростков
По подсчетам ученых, в результате введенного карантина мозг у девушек оказался примерно на 4,2 года старше, чем должно быть.
Для ребят аналогичный показатель составил 1,4 года.
При этом у девушек, что у ребят признаки ускоренного старения произошли в тех частях мозга, которые связаны со зрением, что потенциально влияет на способность распознавать лицо.
У девочек изменения наблюдались в участках, отвечающих за социальное познание, играют роль в обработке эмоций и понимании языка. По мнению исследователей, это критически важные для общения части мозга.
По словам ученых, преждевременное старение мозга может привести к серьезным проблемам и различным нейропсихическим расстройствам.
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