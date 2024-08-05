По информации Минздрава, в июле в Украине были зафиксированы первые 3 случая заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции Omicron FLiRT.
Главные тезисы
- Первые три случая заболевания новым штаммом COVID-19 Omicron FLiRT зафиксированы в Киеве и Ивано-Франковской области среди женщин и мужчины старше 60 лет.
- Новый штамм Omicron FLiRT представляет собой мутацию варианта Omicron, более опасную для людей с ослабленным иммунитетом.
- Инфицироваться новым штаммом могут даже вакцинированные люди, но вакцины остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19.
- ВОЗ не дает специфической оценки опасности нового штамма Omicron FLiRT, но рекомендует мониторинг и соблюдение мер безопасности национальными органами.
- Текущие вакцины, включая бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, но не исключают возможность заражения новым штаммом.
Что известно о первых случаях заболевания Omicron FLiRT в Украине.
По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса Omicron FLiRT были зафиксированы в течение прошлой недели.
два в Киеве;
один в Ивано-Франковской области.
Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.
Что известно о новом штамме COVID-19 Omicron FLiRT
Отмечается, что новый штамм представляет собой мутацию варианта Omicron.
Подчеркивается, что мутации в белке-шипе позволяют вирусу устанавливать лучшую связь с клетками и избегать ответов иммунной системы.
В частности, новый штамм делает более уязвимыми людей с ослабленным иммунитетом.
В Минздраве добавляют, что инфицироваться могут также люди, которые до этого вакцинировались.
В то же время, приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.
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