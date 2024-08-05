В Украине обнаружены первые случаи заболеваний новым штаммом COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Украине обнаружены первые случаи заболеваний новым штаммом COVID-19

Бактериолог
Читати українською
Источник:  МОЗ Украины

По информации Минздрава, в июле в Украине были зафиксированы первые 3 случая заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции Omicron FLiRT.

Главные тезисы

  • Первые три случая заболевания новым штаммом COVID-19 Omicron FLiRT зафиксированы в Киеве и Ивано-Франковской области среди женщин и мужчины старше 60 лет.
  • Новый штамм Omicron FLiRT представляет собой мутацию варианта Omicron, более опасную для людей с ослабленным иммунитетом.
  • Инфицироваться новым штаммом могут даже вакцинированные люди, но вакцины остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19.
  • ВОЗ не дает специфической оценки опасности нового штамма Omicron FLiRT, но рекомендует мониторинг и соблюдение мер безопасности национальными органами.
  • Текущие вакцины, включая бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, но не исключают возможность заражения новым штаммом.

Что известно о первых случаях заболевания Omicron FLiRT в Украине.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса Omicron FLiRT были зафиксированы в течение прошлой недели.

  • два в Киеве;

  • один в Ивано-Франковской области.

Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно о новом штамме COVID-19 Omicron FLiRT

Отмечается, что новый штамм представляет собой мутацию варианта Omicron.

Подчеркивается, что мутации в белке-шипе позволяют вирусу устанавливать лучшую связь с клетками и избегать ответов иммунной системы.

В частности, новый штамм делает более уязвимыми людей с ослабленным иммунитетом.

В Минздраве добавляют, что инфицироваться могут также люди, которые до этого вакцинировались.

В то же время, приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.

ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом, - объясняют в Минздраве.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине 1 июля завершается карантин из-за пандемии коронавируса
В Украине 1 июля завершается карантин из-за пандемии коронавируса
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии обнаружили новый вариант коронавируса
В Британии обнаружили новый вариант коронавируса
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В ВОЗ выступили с новым заявлением о происхождении коронавируса
В ВОЗ выступили с новым заявлением о происхождении коронавируса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?