По информации Минздрава, в июле в Украине были зафиксированы первые 3 случая заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции Omicron FLiRT.

Что известно о первых случаях заболевания Omicron FLiRT в Украине.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса Omicron FLiRT были зафиксированы в течение прошлой недели.

два в Киеве;

один в Ивано-Франковской области.

Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет.

Что известно о новом штамме COVID-19 Omicron FLiRT

Отмечается, что новый штамм представляет собой мутацию варианта Omicron.

Подчеркивается, что мутации в белке-шипе позволяют вирусу устанавливать лучшую связь с клетками и избегать ответов иммунной системы.

В частности, новый штамм делает более уязвимыми людей с ослабленным иммунитетом.

В Минздраве добавляют, что инфицироваться могут также люди, которые до этого вакцинировались.

В то же время, приобретенный иммунитет снижает риски осложнений во время болезни.