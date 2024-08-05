За інформацією МОЗ, у липні в Україні були зафіксовані перші 3 випадки захворювання на новий штам коронавірусної інфекції Omicron FLiRT.
Головні тези:
- У липні в Україні були зафіксовані 3 випадки захворювання на новий штам коронавірусу Omicron FLiRT.
- Перші три випадки захворювання були зафіксовані у Києві та Івано-Франківській області серед жінок та у чоловіка старше 60 років.
- Новий штам Omicron FLiRT є мутацією варіанту Omicron, більш небезпечним для людей з ослабленим імунітетом.
- Інфікуватись новим штамом можуть навіть вакциновані люди, але вакцини залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не надала специфічної оцінки щодо небезпеки нового штаму Omicron FLiRT, але рекомендує моніторинг національним органам і дотримання заходів безпеки.
Що відомо про перші випадки захворювання Omicron FLiRT в Україні
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, перші три випадки захворювання новим штамом коронавірусу Omicron FLiRT були зафіксовані протягом минулого тижня.
два у Києві;
один в Івано-Франківській області.
Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.
Що відомо про новий штам COVID-19 Omicron FLiRT
Зазначається, що новий штам є мутацією варіанту Omicron.
Підкреслюється, що мутації в білку-шипі дозволяють вірусу встановлювати кращий зв’язок з клітинами та уникати відповіді імунної системи.
Зокрема, новий штам робить більш вразливими людей з ослабленим імунітетом.
В МОЗ додають, що інфікуватись можуть також люди, які до цього вакцинувались.
Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.
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