За інформацією МОЗ, у липні в Україні були зафіксовані перші 3 випадки захворювання на новий штам коронавірусної інфекції Omicron FLiRT.

Що відомо про перші випадки захворювання Omicron FLiRT в Україні

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, перші три випадки захворювання новим штамом коронавірусу Omicron FLiRT були зафіксовані протягом минулого тижня.

два у Києві;

один в Івано-Франківській області.

Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Що відомо про новий штам COVID-19 Omicron FLiRT

Зазначається, що новий штам є мутацією варіанту Omicron.

Підкреслюється, що мутації в білку-шипі дозволяють вірусу встановлювати кращий зв’язок з клітинами та уникати відповіді імунної системи.

Зокрема, новий штам робить більш вразливими людей з ослабленим імунітетом.

В МОЗ додають, що інфікуватись можуть також люди, які до цього вакцинувались.

Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.