В Україні виявили перші випадки захворювань новим штамом COVID-19
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

В Україні виявили перші випадки захворювань новим штамом COVID-19

Бактеріолог
Джерело:  МОЗ України

За інформацією МОЗ, у липні в Україні були зафіксовані перші 3 випадки захворювання на новий штам коронавірусної інфекції Omicron FLiRT. 

Головні тези:

  • У липні в Україні були зафіксовані 3 випадки захворювання на новий штам коронавірусу Omicron FLiRT.
  • Перші три випадки захворювання були зафіксовані у Києві та Івано-Франківській області серед жінок та у чоловіка старше 60 років.
  • Новий штам Omicron FLiRT є мутацією варіанту Omicron, більш небезпечним для людей з ослабленим імунітетом.
  • Інфікуватись новим штамом можуть навіть вакциновані люди, але вакцини залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не надала специфічної оцінки щодо небезпеки нового штаму Omicron FLiRT, але рекомендує моніторинг національним органам і дотримання заходів безпеки.

Що відомо про перші випадки захворювання Omicron FLiRT в Україні

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, перші три випадки захворювання новим штамом коронавірусу Omicron FLiRT були зафіксовані протягом минулого тижня.

  • два у Києві;

  • один в Івано-Франківській області.

Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Що відомо про новий штам COVID-19 Omicron FLiRT

Зазначається, що новий штам є мутацією варіанту Omicron.

Підкреслюється, що мутації в білку-шипі дозволяють вірусу встановлювати кращий зв’язок з клітинами та уникати відповіді імунної системи.

Зокрема, новий штам робить більш вразливими людей з ослабленим імунітетом.

В МОЗ додають, що інфікуватись можуть також люди, які до цього вакцинувались.

Водночас набутий імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби.

ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом, - пояснюють в МОЗ.

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