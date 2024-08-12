По информации главного санитарного врача Минздрава Украины Игоря Кузина, в Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом COVID-19.
Главные тезисы
- Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 стремительно растет в Украине, ситуация с заболеваемостью беспокоит: зафиксировано уже пять случаев штамма Омикрон.
- В июле количество случаев заболеваемости увеличилось до 12 тысяч, а количество госпитализированных превысило 2,5 тысячи человек.
- Главный санитарный врач отмечает, что рост заболеваемости наблюдается не только в Украине, но и в других странах, таких как ЕС и США.
- Уже обнаружено пять случаев нового подвида штамма Омикрон в Украине, который характеризуется легким течением болезни, но способен обойти иммунную систему.
- Кузин предупреждает, что люди с неинфекционными заболеваниями, иммунодефицитом, находящиеся в преклонном возрасте или беременные, подвержены риску тяжелого течения болезни даже после вакцинации.
Что известно о динамике роста заболеваемости COVID-19 в Украине.
Кузин подчеркнул, что если в июне было зафиксировано лишь 2 тыс. случаев инфицирования COVID-19, то в июле этот показатель увеличился до 12 тыс.
Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет не только в Украине, а также в странах ЕС и в США.
Главный санитарный врач подчеркнул, что количество госпитализированных из COVID-19 остается относительно низким и составляет более 2,5 тыс. человек.
Что известно о зафиксированных в Украине штаммах COVID-19
В Украине обнаружено уже пять случаев нового подвида штамма "Омикрон" под названием FLiRT. Три из них зафиксированы в Киеве, один – в Житомирской области, а еще один летальный случай произошел в Ивано-Франковской области.
По словам Кузина, в Украине зафиксировано 10 субвариантов штамма "Омикрон", который преимущественно характеризуется легким течением болезни, однако передача инфекции происходит скорее со способностью обходить ответ иммунной системы.
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