Что известно о динамике роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Кузин подчеркнул, что если в июне было зафиксировано лишь 2 тыс. случаев инфицирования COVID-19, то в июле этот показатель увеличился до 12 тыс.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет не только в Украине, а также в странах ЕС и в США.

Главный санитарный врач подчеркнул, что количество госпитализированных из COVID-19 остается относительно низким и составляет более 2,5 тыс. человек.

К счастью, процент госпитализации не так велик. На стационарном лечении находится чуть более 2,5 тысяч, и это абсолютно нормально для такого пикового подъема, - подчеркивает Кузин. Поделиться

Что известно о зафиксированных в Украине штаммах COVID-19

В Украине обнаружено уже пять случаев нового подвида штамма "Омикрон" под названием FLiRT. Три из них зафиксированы в Киеве, один – в Житомирской области, а еще один летальный случай произошел в Ивано-Франковской области.

По словам Кузина, в Украине зафиксировано 10 субвариантов штамма "Омикрон", который преимущественно характеризуется легким течением болезни, однако передача инфекции происходит скорее со способностью обходить ответ иммунной системы.