В Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Украине стремительно растет количество инфицированных COVID-19

Скорая помощь
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Источник:  online.ua

По информации главного санитарного врача Минздрава Украины Игоря Кузина, в Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом COVID-19.

Главные тезисы

  • Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 стремительно растет в Украине, ситуация с заболеваемостью беспокоит: зафиксировано уже пять случаев штамма Омикрон.
  • В июле количество случаев заболеваемости увеличилось до 12 тысяч, а количество госпитализированных превысило 2,5 тысячи человек.
  • Главный санитарный врач отмечает, что рост заболеваемости наблюдается не только в Украине, но и в других странах, таких как ЕС и США.
  • Уже обнаружено пять случаев нового подвида штамма Омикрон в Украине, который характеризуется легким течением болезни, но способен обойти иммунную систему.
  • Кузин предупреждает, что люди с неинфекционными заболеваниями, иммунодефицитом, находящиеся в преклонном возрасте или беременные, подвержены риску тяжелого течения болезни даже после вакцинации.

Что известно о динамике роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Кузин подчеркнул, что если в июне было зафиксировано лишь 2 тыс. случаев инфицирования COVID-19, то в июле этот показатель увеличился до 12 тыс.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет не только в Украине, а также в странах ЕС и в США.

Главный санитарный врач подчеркнул, что количество госпитализированных из COVID-19 остается относительно низким и составляет более 2,5 тыс. человек.

К счастью, процент госпитализации не так велик. На стационарном лечении находится чуть более 2,5 тысяч, и это абсолютно нормально для такого пикового подъема, - подчеркивает Кузин.

Что известно о зафиксированных в Украине штаммах COVID-19

В Украине обнаружено уже пять случаев нового подвида штамма "Омикрон" под названием FLiRT. Три из них зафиксированы в Киеве, один – в Житомирской области, а еще один летальный случай произошел в Ивано-Франковской области.

По словам Кузина, в Украине зафиксировано 10 субвариантов штамма "Омикрон", который преимущественно характеризуется легким течением болезни, однако передача инфекции происходит скорее со способностью обходить ответ иммунной системы.

Это означает, что люди, имеющие неинфекционные заболевания, иммуноскомпрометированные состояния, беременность или пожилой возраст (более склонны к тяжелому течению) даже несмотря на то, что они имели первоначальный курс вакцинации в 2021 году или начале 2022 года, - объясняет Кузин.

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