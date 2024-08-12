В Україні стрімко зростає кількість інфікованих COVID-19
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих COVID-19

Швидка допомога
Джерело:  online.ua

За інформацією головного санітарного лікаря МОЗ України Ігоря Кузіна, в Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом COVID-19. 

Головні тези:

  • Кількість інфікованих COVID-19 стрімко зростає в Україні, зафіксовано вже п'ять випадків штаму Омікрон.
  • Ситуація із захворюваністю неспокійна: у липні кількість випадків збільшилася до 12 тисяч, а кількість госпіталізованих понад 2,5 тисячі осіб.

Що відомо про динаміку зростання захворюванності на COVID-19 в Україні

Кузін підкреслив, що якщо у червні було зафіксовано лише 2 тис випадків інфікування COVID-19, то в липні цей показник збільшився до 12 тис.

Він зазначив, що захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає не тільки в Україні, а також в країнах ЄС і в США.

Головний санітарний лікар підкреслив, що кількість госпіталізованих із COVID-19 залишається відносно низькою і складає понад 2,5 тис осіб.

На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому, - підкреслює Кузін.

Що відомо про зафіксовані в Україні штами COVID-19

Наразі в Україні виявлено вже п'ять випадків нового підвиду штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один - у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.

За словами Кузіна, наразі в Україні зафіксовано 10 субваріантів штаму "Омікрон", який переважно характеризується легким перебігом хвороби, однак передача інфекції відбувається швидше із здатністю обходити відповідь імунної системи.

Це означає, що люди, які мають неінфекційні захворювання, імуноскомпрометовані стани, вагітність або літній вік, (більш схильні до важкого перебігу) навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року, - пояснює Кузін.

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