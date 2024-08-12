За інформацією головного санітарного лікаря МОЗ України Ігоря Кузіна, в Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом COVID-19.
Головні тези:
- Кількість інфікованих COVID-19 стрімко зростає в Україні, зафіксовано вже п'ять випадків штаму Омікрон.
- Ситуація із захворюваністю неспокійна: у липні кількість випадків збільшилася до 12 тисяч, а кількість госпіталізованих понад 2,5 тисячі осіб.
Що відомо про динаміку зростання захворюванності на COVID-19 в Україні
Кузін підкреслив, що якщо у червні було зафіксовано лише 2 тис випадків інфікування COVID-19, то в липні цей показник збільшився до 12 тис.
Він зазначив, що захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає не тільки в Україні, а також в країнах ЄС і в США.
Головний санітарний лікар підкреслив, що кількість госпіталізованих із COVID-19 залишається відносно низькою і складає понад 2,5 тис осіб.
Що відомо про зафіксовані в Україні штами COVID-19
Наразі в Україні виявлено вже п'ять випадків нового підвиду штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один - у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.
За словами Кузіна, наразі в Україні зафіксовано 10 субваріантів штаму "Омікрон", який переважно характеризується легким перебігом хвороби, однак передача інфекції відбувається швидше із здатністю обходити відповідь імунної системи.
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