Що відомо про динаміку зростання захворюванності на COVID-19 в Україні

Кузін підкреслив, що якщо у червні було зафіксовано лише 2 тис випадків інфікування COVID-19, то в липні цей показник збільшився до 12 тис.

Він зазначив, що захворюваність на коронавірусну інфекцію зростає не тільки в Україні, а також в країнах ЄС і в США.

Головний санітарний лікар підкреслив, що кількість госпіталізованих із COVID-19 залишається відносно низькою і складає понад 2,5 тис осіб.

На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому, - підкреслює Кузін. Поширити

Що відомо про зафіксовані в Україні штами COVID-19

Наразі в Україні виявлено вже п'ять випадків нового підвиду штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. Три з них зафіксовані в Києві, один - у Житомирській області, а ще один летальний випадок стався в Івано-Франківській області.

За словами Кузіна, наразі в Україні зафіксовано 10 субваріантів штаму "Омікрон", який переважно характеризується легким перебігом хвороби, однак передача інфекції відбувається швидше із здатністю обходити відповідь імунної системи.