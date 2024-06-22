Учені розкрили одну з головних таємниць COVID-19
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені розкрили одну з головних таємниць COVID-19

коронавірус
Джерело:  Nature

Пандемія коронавірусу тривала понад 3 роки й забрала життя мільйонів осіб з різних куточків світу. Однак деякі люди жодного разу не хворіли. Науковці нарешті змогли знайти причину цього парадокса.

Головні тези:

  • Деякі люди ніколи не хворіли на COVID-19 завдяки високій активності імунних клітин носа та гену HLA-DQA2.
  • Дослідження показало, що люди з високим рівнем активності HLA-DQA2 можуть мати ефективнішу імунну відповідь на коронавірус.
  • Результати досліджень можуть стати основою для розробки ефективніших методів лікування та вакцинації.

Чому деякі люди жодного разу не хворіли на COVID-19

Іноземні вчені дійшли висновку, що вся справа у реакції імунних клітин носа та активності гена раннього попередження.

Перший експеримент був проведений у Британії ще 3 роки тому — в розпал пандемії.

За словами науковців, 36 здоровим дорослим добровольцям, які не хворіли на ковід і не були вакциновані, через ніс ввели низьку дозу вірусу.

У 16 учасників дослідники відстежували активність імунних клітин у крові та слизовій оболонці носа. Виявилося, що добровольці розділилися на три групи:

  • у шістьох розвинулася стійка інфекція — вони захворіли;

  • троє отримали тимчасово позитивні тести на COVID-19;

  • у сімох тести завжди були негативними, але вони мали сформовану імунну відповідь.

Вчені звернули увагу на те, що в учасників експерименту з другої та третьої груп ще до контакту з ковідом був високий рівень активності гена під назвою HLA-DQA2.

За їхніми словами, це можна було спостерігати в клітинах, які сигналізують про небезпеку для імунної системи.

Фото: unsplash.com

Імунні клітини носа рятують від коронавіруса

Іноземні науковці дійшли висновку, що люди з високим рівнем активності HLA-DQA2 можуть мати ефективнішу імунну відповідь на коронавірус.

Попри це, що важливо розуміти, вони все одно не можуть похизуватися абсолютним імунітетом — деякі добровольці підхопили вірус після дослідження.

У людей, які отримали короткочасний позитивний результат тесту, вчені зафіксували швидку імунну відповідь у клітинах носа (протягом доби після зараження) та повільнішу імунну відповідь у клітинах крові. Водночас у тих, хто захворів одразу, реакція у носі була повільнішою — в середньому через п'ять днів після контакту з вірусом, — пише видання.

На переконання авторів експерименту, результати їхніх досліджень можуть стати базою для розробки ефективніших методів лікування та вакцин, які імітують оптимальні захисні реакції.

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