Ученые раскрыли одну из главных тайн COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли одну из главных тайн COVID-19

коронавирус
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Источник:  Nature

Пандемия коронавируса длилась более 3 лет и унесла жизни миллионов человек из разных уголков мира. Однако некоторые люди ни разу не болели. Ученые наконец-то смогли найти причину этого парадокса.

Главные тезисы

  • Некоторые люди никогда не болели COVID-19 благодаря высокой активности иммунных клеток носа и гена HLA-DQA2.
  • Исследование показало, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на коронавирус.
  • Результаты исследований могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения и вакцинации.

Почему некоторые люди ни разу не болели COVID-19

Иностранные ученые пришли к выводу, что все дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.

Первый эксперимент был проведен в Британии еще 3 года назад — в разгар пандемии.

По словам ученых, 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели ководом и не были вакцинированы, через нос ввели низкую дозу вируса.

У 16 участников исследователи отслеживали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. Оказалось, что добровольцы разделились на три группы:

  • у шестерых развилась стойкая инфекция — они заболели;

  • трое получили временно положительные тесты на COVID-19;

  • у семи тесты всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.

Ученые обратили внимание на то, что у участников эксперимента из второй и третьей групп еще до контакта с ковидом был высокий уровень активности гена под названием HLA-DQA2.

По их словам, это можно было наблюдать в клетках сигнализирующих об опасности для иммунной системы.

Фото: unsplash.com

Иммунные клетки носа спасают от коронавируса

Иностранные ученые пришли к выводу, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на коронавирус.

Несмотря на это, важно понимать, они все равно не могут похвастаться абсолютным иммунитетом — некоторые добровольцы подхватили вирус после исследования.

У людей, получивших кратковременный положительный результат теста, ученые зафиксировали быстрый иммунный ответ в клетках носа (в течение суток после заражения) и более медленный иммунный ответ в клетках крови. В то же время у заболевших сразу реакция в носу была медленнее — в среднем через пять дней после контакта с вирусом, — пишет издание.

По мнению авторов эксперимента, результаты их исследований могут стать базой для разработки более эффективных методов лечения и вакцин, имитирующих оптимальные защитные реакции.

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