Ученые раскрыли одну из главных тайн COVID-19

Пандемия коронавируса длилась более 3 лет и унесла жизни миллионов человек из разных уголков мира. Однако некоторые люди ни разу не болели. Ученые наконец-то смогли найти причину этого парадокса.
Главные тезисы
- Некоторые люди никогда не болели COVID-19 благодаря высокой активности иммунных клеток носа и гена HLA-DQA2.
- Исследование показало, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на коронавирус.
- Результаты исследований могут стать основой для разработки более эффективных методов лечения и вакцинации.
Почему некоторые люди ни разу не болели COVID-19
Иностранные ученые пришли к выводу, что все дело в реакции иммунных клеток носа и активности гена раннего предупреждения.
Первый эксперимент был проведен в Британии еще 3 года назад — в разгар пандемии.
По словам ученых, 36 здоровым взрослым добровольцам, которые не болели ководом и не были вакцинированы, через нос ввели низкую дозу вируса.
У 16 участников исследователи отслеживали активность иммунных клеток в крови и слизистой носа. Оказалось, что добровольцы разделились на три группы:
у шестерых развилась стойкая инфекция — они заболели;
трое получили временно положительные тесты на COVID-19;
у семи тесты всегда были отрицательными, но они имели сформированный иммунный ответ.
Ученые обратили внимание на то, что у участников эксперимента из второй и третьей групп еще до контакта с ковидом был высокий уровень активности гена под названием HLA-DQA2.
По их словам, это можно было наблюдать в клетках сигнализирующих об опасности для иммунной системы.
Иммунные клетки носа спасают от коронавируса
Иностранные ученые пришли к выводу, что люди с высоким уровнем активности HLA-DQA2 могут иметь более эффективный иммунный ответ на коронавирус.
Несмотря на это, важно понимать, они все равно не могут похвастаться абсолютным иммунитетом — некоторые добровольцы подхватили вирус после исследования.
По мнению авторов эксперимента, результаты их исследований могут стать базой для разработки более эффективных методов лечения и вакцин, имитирующих оптимальные защитные реакции.
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