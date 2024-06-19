Компания Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины от COVID-19

Такое обвинение выдвинул против фармацевтического великана американский штат Канзас. Его прокурор подал иск на Pfizer.
Главные тезисы
- Иск штата Канзас против Pfizer указывает на сокрытие компанией информации об осложнениях от вакцины против COVID-19, включая проблемы с беременностью и сердечными осложнениями.
- Прокурор штата Канзас требует от Pfizer компенсации за сокрытие информации об осложнениях от вакцины против коронавируса с целью получения неустановленной суммы средств.
- Мировое сообщество медицинских специалистов изучает проблему тромбозов, которая может быть связана с вакциной против COVID-19 на основе аденовируса, чтобы обеспечить безопасную вакцинацию.
Pfizer обвиняют в сокрытии информации об осложнениях от вакцины против коронавируса
Власти штата считают, что фармацевтический гигант «ввел в заблуждение» общественность.
В иске утверждается, что вскоре после внедрения вакцины в начале 2021 года компания Pfizer скрыла доказательства того, что прививка вызвала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.
Также генпрокурор штата обвиняет Pfizer в искажении данных об эффективности вакцинации в целях заработка на людях и требует неустановленной денежной компенсации.
Pfizer заявляет, что его заявления "были точными и научно обоснованными", а иск "нет оснований".
Вакцина этой компании массово применялась и в Украине.
Почему некоторые люди умирали после вакцинации J&J и AstraZeneca
Ученые пришли к выводу, что вакцины, разработанные на основе аденовируса, например J&J и AstraZeneca, содержат компонент, который у генетически предрасположенных людей может вызвать выработку необычно структурированных антител против белка, вовлеченного в свертываемость крови.
Пока не удалось идентифицировать этот компонент и попытаться удалить его с помощью генной инженерии.
Согласно последним данным, из более 18 миллионов человек, получивших одноразовую вакцину J&J, 60 человек столкнулись с явлением тромбоза. В общей сложности зафиксировано 9 случаев смерти после вакцинации упомянутыми препаратами.
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