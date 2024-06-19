Компания Pfizer скрывала данные о вреде своей вакцины от COVID-19

Такое обвинение выдвинул против фармацевтического великана американский штат Канзас. Его прокурор подал иск на Pfizer.

Pfizer обвиняют в сокрытии информации об осложнениях от вакцины против коронавируса

Власти штата считают, что фармацевтический гигант «ввел в заблуждение» общественность.

В иске утверждается, что вскоре после внедрения вакцины в начале 2021 года компания Pfizer скрыла доказательства того, что прививка вызвала осложнения беременности, включая выкидыш, а также миокардит и перикардит.

Также генпрокурор штата обвиняет Pfizer в искажении данных об эффективности вакцинации в целях заработка на людях и требует неустановленной денежной компенсации.

Pfizer заявляет, что его заявления "были точными и научно обоснованными", а иск "нет оснований".

Вакцина этой компании массово применялась и в Украине.

Почему некоторые люди умирали после вакцинации J&J и AstraZeneca

Ученые пришли к выводу, что вакцины, разработанные на основе аденовируса, например J&J и AstraZeneca, содержат компонент, который у генетически предрасположенных людей может вызвать выработку необычно структурированных антител против белка, вовлеченного в свертываемость крови.

Пока не удалось идентифицировать этот компонент и попытаться удалить его с помощью генной инженерии.

Гематологи и специалисты по интенсивной терапии, вероятно, будут выявлять больше случаев риска тромбозов из-за этого компонента, поскольку становятся более осведомленными об этом осложнении, — заявил глава отдела иммунологии Университета Флиндерс в Южной Австралии Том Гордон. Поделиться

Согласно последним данным, из более 18 миллионов человек, получивших одноразовую вакцину J&J, 60 человек столкнулись с явлением тромбоза. В общей сложности зафиксировано 9 случаев смерти после вакцинации упомянутыми препаратами.