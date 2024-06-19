Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї вакцини від COVID-19
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Світ
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Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї вакцини від COVID-19

Pfizer
Джерело:  Reuters

Таке звинувачення висунув проти фармацевтичного велетня американський штат Канзас. Його прокурор подав позов на Pfizer.

Головні тези:

  • Позов штату Канзас проти Pfizer вказує на приховування компанією інформації про ускладнення від вакцини проти COVID-19, включаючи проблеми з вагітністю та серцевими ускладненнями.
  • Прокурор штату Канзас вимагає від Pfizer компенсації за приховання інформації про ускладнення від вакцини проти коронавірусу з метою отримання невстановленої суми коштів.
  • Світова спільнота медичних фахівців вивчає проблему тромбозів, яка може бути пов'язана із вакциною проти COVID-19 на основі аденовірусу, щоб забезпечити безпечну вакцинацію.

Pfizer звинувачують у приховуванні інформації про ускладнення від вакцини проти коронавірусу

Влада штату вважає, що фармацевтичний гігант «ввів в оману» громадськість.

У позові стверджується, що невдовзі після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія Pfizer приховала докази того, що щеплення викликало ускладнення вагітності, включаючи викидень, а також міокардит та перикардит.

Також генпрокурор штату звинувачує Pfizer у спотворенні даних про ефективність вакцинації з метою заробітку на людях і вимагає невстановленої грошової компенсації.

Pfizer заявляє, що його заяви «були точними та науково обґрунтованими», а позов «не має підстав».

Вакцина цієї компанії масово застосовувалась і в Україні.

Чому деякі люди помирали після вакцинації J&J та AstraZeneca

Вчені дійшли висновку, що вакцини, розроблені на основі аденовірусу, як-от J&J та AstraZeneca, містять компонент, який у генетично схильних людей може викликати вироблення незвично структурованих антитіл проти білка, залученого до згортання крові.

Наразі поки не вдалося ідентифікувати цей компонент і спробувати видалити його за допомогою генної інженерії.

Гематологи та фахівці з інтенсивної терапії, ймовірно, виявлятимуть більше випадків ризику тромбозів через цей компонент, оскільки стають більш обізнаними про це ускладнення, — заявив очільник відділу імунології Університету Фліндерс в Південній Австралії Том Гордон.

Згідно з останніми даними, з понад 18 мільйонів людей, які отримали одноразову вакцину J&J, 60 осіб стикнулися з явищем тромбозу. Загалом зафіксовано 9 випадків смерті після вакцинації згаданими препаратами.

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