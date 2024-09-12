Американські науковці провели дослідження, проаналізували наявні данні та дійшли висновку, що пандемія COVID-19 призвела до прискоренного старіння мозку у дітей у віці від 9 до 17 років.

Що відомо про наслідки серйзного впливу COVID-19 на підлітків

Зокрема, науковці вивчали зміни у мозку дітей за допомогою МРТ.

Зазначається, що в підлітків, як правило, відбувається стоншення кори головного мозку через природні процеси дорослішання.

Однак за результатами дослідження виявилось, що запроваджений на тлі пандемії COVID-19 карантин прискорив процеси старіння мозку в підлітків.

Зокрема, у 2018 році науковцям вдалось зібрати результати МРТ 160 дітей у віці від 9 до 17 років.

За допомогою цього було побудовано модель стоншення кори головного мозку у період відвідування школи.

Підлітки

Протягом 2021 та 2022 років науковцям вдалось отримати нові знімки сканування мозку тих самих дітей.

Після їхнього ретельного вивчення вчені дійшли висновку, що кора мозку підлітків зазнала прискоренного старіння.

У хлопців стоншення кори спостерігалося в одній частині мозку, а у дівчат — у 30 ділянках органу в обох півкулях.

Ми були шоковані цими даними, оскільки різниця і справді велика, — зазначає співдиректорка Інституту навчання та наук про мозок Університету Вашингтона, професор Патриція Кул. Поширити

Як карантин в умовах пандемії COVID-19 вплинув на прискорення старіння мозку в підлітків

За підрахунками вчених, внаслідок запровадженого карантину мозок у дівчат виявився приблизно на 4,2 роки старішим, а ніж мало бути.

Для хлопців аналогічний показник склав 1,4 роки.

При цьому, що в дівчат, що в хлопців ознаки прискореного старіння відбулися в тих частинах мозку, які пов'язані із зором, що потенційно впливає здатність розпізнавати обличчя.

У дівчат зміни спостерігалися в ділянках, які відповідають за соціальне пізнання, відіграють роль в обробці емоцій та розумінні мови. На думку дослідників, це критично важливі для спілкування частини мозку.

За словами науковців, передчасне старіння мозку може призвести до серйозних проблем та різних нейропсихічних розладів.