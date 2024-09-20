Команді дослідників вдалось з'ясувати, за яких обставин у китайському місті Ухань розпочався початок поширення інфекції COVID-19.

Що відомо про причини спалаху пандемії COVID-19

Зазначається, що за допомогою вивчення сотень генетичних зразків, взятих в районі ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, науковці встановили, які тварини перебували у тому районі на момент початку поширення коронавірусної інфекції.

Зазначається, що на території ринку перебували у той момент нотоподібні собаки, сизі бамбукові щури, собаки, європейські кролики, амурські їжаки, малайські дикобрази, мунтжаки, гімалайські бабаки та пальмові цивети.

Отримана нова інформація підтверджує версію того, що вірус SARS-CoV-2 перейшов до людей від інфікованих тварин, а ринок став ключовим місцем розповсюдження.

За результатами аналізу науковцям не вдалось отримати прямих доказів, що тварини були безпосередньо інфіковані SARS-CoV-2, однак ДНК цих тварин були виявлені у безпосередній близькості від початкового місця поширення короновірусної інфекції.

Аналітики підкреслюють, що їхні висновки доводять високу ймовірність того, що тварини на ринку і були першоджерелом поширення вірусу.

Що ще вказує на початок поширення COVID-19 саме з ринку в Ухані

Серед найбільш вразливих перед COVID-19 тварин, які на момент початку поширення інфекції перебували на ринку в Ухані, кролики, собаки та єнотоподібні собаки.

Єнотоподібні собаки, зокрема, здатні передавати інфекції, що робить їх "підозрюваними" винуватцями всесвітньої пандемії.

Результати аналізу також демонструють, що вірус SARS-CoV-2, що поширювався територією ринку, з’явився одночасно із вірусом, який поширився в усьому світі, що дає змогу висунути припущення про їхню ідентичність.