Команді дослідників вдалось з'ясувати, за яких обставин у китайському місті Ухань розпочався початок поширення інфекції COVID-19.
Головні тези:
- Команда науковців встановила, що кролики, собаки та єнотоподібні собаки були серед найбільш вразливих тварин на ринку у місті Ухань, де почалася пандемія COVID-19.
- Дослідження генетичних зразків підтвердило, що вірус SARS-CoV-2 перейшов до людей від інфікованих тварин, які перебували на ринку морепродуктів Хуанань.
- Аналіз показав, що поширення вірусу на ринку в Ухані та поширення пандемічного вірусу в усьому світі відбулися одночасно, що свідчить про їхню можливу ідентичність.
- Науковці не змогли отримати прямі докази інфікованості тварин SARS-CoV-2, але вказали на високу ймовірність, що тварини на ринку могли бути початковим джерелом вірусу.
- Дослідження наголошує на важливості вивчення походження вірусів та взаємодії людини з тваринами для запобігання майбутнім пандеміям.
Що відомо про причини спалаху пандемії COVID-19
Зазначається, що за допомогою вивчення сотень генетичних зразків, взятих в районі ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, науковці встановили, які тварини перебували у тому районі на момент початку поширення коронавірусної інфекції.
Зазначається, що на території ринку перебували у той момент нотоподібні собаки, сизі бамбукові щури, собаки, європейські кролики, амурські їжаки, малайські дикобрази, мунтжаки, гімалайські бабаки та пальмові цивети.
Отримана нова інформація підтверджує версію того, що вірус SARS-CoV-2 перейшов до людей від інфікованих тварин, а ринок став ключовим місцем розповсюдження.
За результатами аналізу науковцям не вдалось отримати прямих доказів, що тварини були безпосередньо інфіковані SARS-CoV-2, однак ДНК цих тварин були виявлені у безпосередній близькості від початкового місця поширення короновірусної інфекції.
Аналітики підкреслюють, що їхні висновки доводять високу ймовірність того, що тварини на ринку і були першоджерелом поширення вірусу.
Що ще вказує на початок поширення COVID-19 саме з ринку в Ухані
Серед найбільш вразливих перед COVID-19 тварин, які на момент початку поширення інфекції перебували на ринку в Ухані, кролики, собаки та єнотоподібні собаки.
Єнотоподібні собаки, зокрема, здатні передавати інфекції, що робить їх "підозрюваними" винуватцями всесвітньої пандемії.
Результати аналізу також демонструють, що вірус SARS-CoV-2, що поширювався територією ринку, з’явився одночасно із вірусом, який поширився в усьому світі, що дає змогу висунути припущення про їхню ідентичність.
Якби вірус спочатку з'явився в іншому місці, а потім потрапив на ринок, де його поширення посилилося, як припускає теорія лабораторного витоку, час появи вірусу, виявленого на ринку, відрізнявся б від часу появи пандемічного вірусу.
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