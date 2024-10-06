Що відомо про новий ймовірний метод лікування аутоімунних захворювань

Зазначається, що у лікуванні хвороб аутоімунного характеру переважно використовуються власні Т-клітини хворого, до яких додають білки CAR, а потім повертають в організм.

Однак ця процедура тривала за часом і дорога.

У зв’язку з цим група науковців створила з матеріалів донорів універсальні клітини, які не викликають відторгнення організму, оскільки були модифіковані за допомогою інструменту CRISPR–Cas9.

Модифіковані клітини були поміщені у тіла трьох хворих на аутоумінні захворювання. Однією з учасниць була 42-річна жінка, хвора на аутоімунну міопатію, коли хвороба вражає тканини скелетних м’язів і призводить до їхньої слабкості та екстремальної втоми.

Лікування

Двоє інших учасників мали агресивну форму склерозу.

Зазначається, що в організмах учасників дослідження Т-клітини розмножувалися та знищували B-клітини — лімфоцити, які виробляли антитіла для боротьби з інфекцією.

Модифіковані клітини знищували патогенні імунні клітини, які помилково атакували здорові органи та тканини.

Науковці з’ясували, що модифіковані Т-клітини протягом кількох тижнів жили в організмі учасників дослідження, однак згодом зникали, а у хворих починали вироблятись здорові B-клітини.

Подібна реакція спостерігалася в людей, які отримували лікування Т-клітинами, створеними з власних матеріалів.

За словами дослідників, за результатами двохмісячного лікування жінка домоглась повної ремісії та зберігала цей стан у наступні півроку.

Це підтвердили явні клінічні покращення її стану — м’язова сила та рухливість покращилися.

Двоє чоловіків також помітили значне покращення симптомів, зокрема в них припинилася формуватися рубцева тканина і знизився рівень аутоантитіл.

Що кажуть медики та науковці

За словами вченого Лін Сіна, клінічні дослідження показали фантастичні результати.

Водночас імунолог з Університету Пенсільванії (США) Деніел Бейкер наголошує на важливості подальшого спостереження, яке може підтвердити ремісію.

Науковці продовжують слідкувати, наскільки тривалим будуть результати лікування. Також вони планують з’ясувати, чи буде цей спосіб ефективним для більшої кількості людей.

Ревматологиня з Університетської лікарні Ерлангена (Німеччина) Крістіна Бергманн вважає, що результати дослідження виглядають "багатообіцяючими", але досі метод лікування має показати ефективність і на інших хворих.