Что известно о новом предполагаемом методе лечения аутоиммунных заболеваний

Отмечается, что в лечении болезней аутоиммунного характера преимущественно используются собственные Т-клетки больного, в которые добавляют белки CAR, а затем возвращают в организм.

Однако эта процедура продолжалась по времени и дорогостоящая.

В этой связи группа ученых создала из материалов доноров универсальные клетки, не вызывающие отторжения организма, поскольку были модифицированы с помощью инструмента CRISPR–Cas9.

Модифицированные клетки были помещены в тела трех больных аутоуменными заболеваниями. Одной из участниц была 42-летняя женщина, больная аутоиммунной миопатией, когда болезнь поражает ткани скелетных мышц и приводит к их слабости и экстремальной усталости.

Лечение

Двое других участников имели агрессивную форму склероза.

В организмах участников исследования Т-клетки размножались и уничтожали B-клетки — лимфоциты, которые производили антитела для борьбы с инфекцией.

Модифицированные клетки уничтожали патогенные иммунные клетки, ошибочно атаковали здоровые органы и ткани.

Ученые выяснили, что модифицированные Т-клетки в течение нескольких недель жили в организме участников исследования, однако впоследствии исчезали, а у больных начинали производиться здоровые B-клетки.

Подобная реакция наблюдалась у людей, получавших лечение Т-клетками, созданными из собственных материалов.

По словам исследователей, по результатам двухмесячного лечения женщина добилась полной ремиссии и сохраняла это состояние в последующие полгода.

Это подтвердили явные клинические улучшения ее состояния — мышечная сила и подвижность улучшились.

Двое мужчин также заметили значительное улучшение симптомов, в частности у них прекратилась формироваться рубцовая ткань и снизился уровень аутоантител.

Что говорят медики и ученые

По словам ученого Лин Сина, клинические исследования показали фантастические результаты.

В то же время иммунолог из Университета Пенсильвании (США) Дэниел Бейкер отмечает важность дальнейшего наблюдения, которое может подтвердить ремиссию.

Ученые продолжают следить, насколько продолжительными будут результаты лечения. Также они планируют выяснить, будет ли этот способ эффективным для большего количества людей.

Ревматологиня из Университетской больницы Эрлангена (Германия) Кристина Бергманн считает, что результаты исследования выглядят "многообещающими", но до сих пор метод лечения должен показать эффективность и других больных.