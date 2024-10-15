Немецкие ученые обнаружили, что яд морского существа, ремипедии, похожего на многоножку, можно использовать для создания лекарства против эпилепсии, хронических болей и других неврологических расстройств.

Что известно об обнаружении нового потенциального лечения против эпилепсии.

Ученые из Франкфуртского университета имени Гете в рамках исследования проводили оценку того, как морские ремипедии, обитающие в подводных пещерах в районе мексиканского полуострова Юкатан, производят токсин.

Ремипедия Xibalbanus tulumensis является единственным ракообразным, для которого была описана система яда, подчеркивают ученые. Поделиться

Ремипедии вводят сильный нейротоксин, вырабатываемый специальной железой, с целью парализовать жертву.

Что известно об особенностях яда ремипедий

Этот токсин содержит небольшой белок, имеющий схожие характеристики с белками паучего яда.

Немецкие ученые отмечают, что эти небольшие белковые молекулы обладают устойчивостью к воздействию ферментов, тепла и экстремальных значений рН.

Эти белки способны ингибировать важные каналы для транспортировки солей калия в организме млекопитающих.

Такое угнетение очень важно, когда речь идет о разработке лекарств против ряда неврологических заболеваний, включая эпилепсию, — объясняет соавтор исследования Бьорн фон Роймонт. Поделиться

Эти белки также способны нарушать работу нервных сигналов, связанных с возникновением боли, что позволяет начать разработку обезболивающих препаратов нового поколения.

Также некоторые компоненты яда ремипедий могут подавлять важные функции клеток сердечной мышцы.

По мнению ученых, такие результаты раскрывают "неиспользованный потенциал" морского биоразнообразия для изготовления лекарства.

Наше исследование является важным краеугольным камнем для будущих исследований, которые помогут распутать происхождение и функции этих загадочных белков, — объясняют ученые. Поделиться

При этом авторы исследования предупреждают, что сами ремипедии оказались под угрозой уничтожения, поскольку в районе, где они проживают, идет строительство междугородной железнодорожной сети Трен-Майя, проходящей через полуостров Юкатан.