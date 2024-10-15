Немецкие ученые обнаружили, что яд морского существа, ремипедии, похожего на многоножку, можно использовать для создания лекарства против эпилепсии, хронических болей и других неврологических расстройств.
Главные тезисы
- Морская ремипедия оказалась источником нейротоксина, который может быть использован для создания препарата против эпилепсии и хронических болей.
- Белки яда ремипедий способны ингибировать важные каналы для транспортировки солей калия, открывая новые перспективы в лечении неврологических заболеваний.
- Исследование подчеркивает угрозу для биоразнообразия в связи с возможным уничтожением местообитаний ремипедий из-за строительства железнодорожной сети на полуострове Юкатан.
- Ученые рассматривают возможность создания обезболивающих препаратов нового поколения и лекарств для сердечных заболеваний на основе яда ремипедий.
- Исследование об обнаружении потенциального лечения против эпилепсии и хронических болей открывает новые перспективы в медицине и требует защиты биоразнообразия для будущих исследований.
Что известно об обнаружении нового потенциального лечения против эпилепсии.
Ученые из Франкфуртского университета имени Гете в рамках исследования проводили оценку того, как морские ремипедии, обитающие в подводных пещерах в районе мексиканского полуострова Юкатан, производят токсин.
Ремипедии вводят сильный нейротоксин, вырабатываемый специальной железой, с целью парализовать жертву.
Что известно об особенностях яда ремипедий
Этот токсин содержит небольшой белок, имеющий схожие характеристики с белками паучего яда.
Немецкие ученые отмечают, что эти небольшие белковые молекулы обладают устойчивостью к воздействию ферментов, тепла и экстремальных значений рН.
Эти белки способны ингибировать важные каналы для транспортировки солей калия в организме млекопитающих.
Эти белки также способны нарушать работу нервных сигналов, связанных с возникновением боли, что позволяет начать разработку обезболивающих препаратов нового поколения.
Также некоторые компоненты яда ремипедий могут подавлять важные функции клеток сердечной мышцы.
По мнению ученых, такие результаты раскрывают "неиспользованный потенциал" морского биоразнообразия для изготовления лекарства.
При этом авторы исследования предупреждают, что сами ремипедии оказались под угрозой уничтожения, поскольку в районе, где они проживают, идет строительство междугородной железнодорожной сети Трен-Майя, проходящей через полуостров Юкатан.
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