Разработка лекарств с помощью ИИ — стартап Google протестирует новый препарат

Стартап по разработке лекарства Isomorphic Labs, принадлежащего материнской компании Google Alphabet Inc., до конца 2025 года начнет испытание препарата, разработанного с помощью искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Искусственный интеллект сокращает сроки от исследований до тестирования лекарств, что повышает эффективность разработки.
- Стартап Isomorphic Labs, принадлежащий Google Alphabet Inc., протестирует новый лекарственный препарат, созданный с применением ИИ.
- Революционные достижения в области медицины благодаря применению искусственного интеллекта в разработке лекарств.
Isomorphic Labs протестирует новое лекарство, разработанное ИИ
Об этом заявил основатель стартапа, лауреат Нобелевской премии по химии 2024 Демис Хассабис на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Мы исследуем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные группы заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас будет наш первый препарат.
По его словам, на открытие одного препарата уходит в среднем от пяти до десяти лет.
Стартап Isomorphic вышел из исследовательского подразделения Google по вопросам искусственного интеллекта Google DeepMind в 2021 году, но остается дочерней компанией полностью принадлежащей его материнской компании Alphabet.
Потенциал стартапа привлек внимание крупных фармацевтических компаний-партнеров, стремящихся снизить издержки и повысить эффективность дорогостоящего процесса разработки лекарства.
Ранее Хассабис рассказывал FT, что его команда работает над шестью программами разработки лекарства из Eli Lilly и Novartis.
ИИ разработал новое лекарство
Искусственный интеллект разработал впервые в мире медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.
Как сообщает газета, медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства разработан системой искусственного интеллекта биотехнической компании Exscientia из Оксфорда.
Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma использовала систему, которая автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут использоваться в новом медикаменте.
Обычно фаза разработки длится около 4,5 лет, однако искусственный интеллект сделал это за менее чем 12 месяцев.
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