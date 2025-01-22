Разработка лекарств с помощью ИИ — стартап Google протестирует новый препарат

Стартап по разработке лекарства Isomorphic Labs, принадлежащего материнской компании Google Alphabet Inc., до конца 2025 года начнет испытание препарата, разработанного с помощью искусственного интеллекта.

Isomorphic Labs протестирует новое лекарство, разработанное ИИ

Об этом заявил основатель стартапа, лауреат Нобелевской премии по химии 2024 Демис Хассабис на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Мы исследуем онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенерацию, все основные группы заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас будет наш первый препарат.

По его словам, на открытие одного препарата уходит в среднем от пяти до десяти лет.

Возможно, мы могли бы ускорить этот процесс в десять раз, что стало бы невероятной революцией в области здравоохранения человека. Поделиться

Стартап Isomorphic вышел из исследовательского подразделения Google по вопросам искусственного интеллекта Google DeepMind в 2021 году, но остается дочерней компанией полностью принадлежащей его материнской компании Alphabet.

Потенциал стартапа привлек внимание крупных фармацевтических компаний-партнеров, стремящихся снизить издержки и повысить эффективность дорогостоящего процесса разработки лекарства.

Ранее Хассабис рассказывал FT, что его команда работает над шестью программами разработки лекарства из Eli Lilly и Novartis.

ИИ разработал новое лекарство

Искусственный интеллект разработал впервые в мире медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

Первый медикамент, полностью разработанный искусственным интеллектом, близится к фазе тестирования на людях и считается большим достижением в области медицины. Поделиться

Как сообщает газета, медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства разработан системой искусственного интеллекта биотехнической компании Exscientia из Оксфорда.

Японская фармацевтическая компания Sumitomo Dainippon Pharma использовала систему, которая автоматически анализировала генетические данные пациентов и находила молекулы, которые могут использоваться в новом медикаменте.

Обычно фаза разработки длится около 4,5 лет, однако искусственный интеллект сделал это за менее чем 12 месяцев.