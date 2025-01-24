Компанія OpenAI представила агента Operator на базі штучного інтелекту, який здатен виконувати замість людини складні завдання в інтернеті в режимі реального часу.

Як працює ШІ-помічник Operator

Зазначається, що Operator був створений із метою полегшення роботи підприємцям та підвищення продуктивності користування інтернетом.

Модель представляє собою розумного агента, здатного виконувати широкий спектр завдань, включно із автоматизацією клієнтського обслуговування та управлінням складними робочими процесами.

Розробка створена на базі моделі Computer-Using Agent, поєднуючи нейромережу GPT-4o та можливість обробки візуальних даних і навички логічного аналізу.

Що може Operator від OpenAI

За допомогою скріншотів Operator здатен бачити інтерфейси, використовувати клавіатуру, набирати текст і самостійно виправляти помилки.

Operator is based on a new model we’re calling “computer-using agent” (CUA).



CUA combines GPT-4o's vision capabilities with advanced reasoning through reinforcement learning. It’s trained to control a computer in the same way a human would—it looks at the screen, and uses a… — OpenAI (@OpenAI) January 23, 2025

У разі дійсного складного для нього завдання, агент передає роботу під контроль користувача.

Перед здійсненням важливих дій, зокрема, вводу паролю, Operator вимагає підтвердження від користувача.

Він також блокує шкідливі запити та заборонений контент.

Агент вже співпрацює з популярними сервісами, такими як DoorDash, Instacart, OpenTable та Uber. Він може замовляти їжу чи бронювати столики у ресторанах.

Наразі новий ШІ-помічник доступний лише на території США для підписників ChatGPT Pro.

Однак згодом OpenAI планує розширити доступ до інших категорій користувачів, включаючи підписки Plus, Team та Enterprise, інтегрувавши агента в ChatGPT.