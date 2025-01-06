Гендиректор технологічної компанії OpenAI Сем Альтман спрогнозував, що у компаніях вже у цьому році почнуть працювати віртуальні працівники на базі штучного інтелекту.

Що відомо про ймовірну появу ШІ-працівників у компаніях по всьому світу

Ми віримо, що у 2025 році ми побачимо перших ШІ-агентів, які "приєднаються до робочої сили" й суттєво змінять продуктивність компаній, — зазначив Альтман у власному блозі. Поширити

Він також підкреслив, що протягом кількох останніх років кількість активних користувачів ChatGPT зросла зі 100 млн до 300 млн на тиждень.

Гендиректор OpenAI зазначив, що зараз зусилля компанії спрямовані на створення суперінтелекту, завдяки якому "можна буде досягти всього".

ШІ

Суперінтелектуальні інструменти можуть значно прискорити наукові відкриття й інновації, далеко перевершуючи наші можливості, а також суттєво збільшити добробут і процвітання, — підкреслив Альтман. Поширити

В OpenAI заявили про втрату грошей через шалену популярність останньої версії їхнього ШІ

Альтман зазначив, що наразі OpenAI почала втрачати гроші через нещодавно запущену підписку ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць, оскільки кількість користувачів перевищила очікування компанії.

Божевільна річ: наразі ми втрачаємо гроші на підписках OpenAI Pro! Люди використовують його набагато більше, ніж ми очікували, — зазначає гендиректор компанії. Поширити

Він також зазначив, що самостійно обирав ціну для нового тарифу і вважав, що компанія заробить небагато грошей.

OpenAI не є прибутковою компанією, незважаючи на те, що з моменту заснування вона залучила близько 20 млрд дол. Компанія очікувала збитків у розмірі близько 5 млрд дол. при доході в 3,7 млрд дол. в минулому році.

Причиною є такі витрати, як утримання персоналу, оренда офісу та інфраструктура для навчання ШІ. У якийсь момент ChatGPT коштував OpenAI приблизно 700 тис доларів на день.