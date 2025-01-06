Гендиректор технологічної компанії OpenAI Сем Альтман спрогнозував, що у компаніях вже у цьому році почнуть працювати віртуальні працівники на базі штучного інтелекту.
Головні тези:
- ШІ-працівники можуть з'явитися в компаніях уже у цьому році і суттєво підвищити продуктивність та інноваційність
- Розробка суперінтелекту покаже значні результати в наукових відкриттях та підтримує добробут компаній
- Популярність чатботів від OpenAI, таких як ChatGPT, призвела до втрат компанією через несподівану популярність сервісу
- OpenAI, хоча терпить збитки, має амбітні плани в галузі штучного інтелекту та досліджень
- Збільшений попит і витрати на утримання і навчання ШІ становлять виклик для фінансової стійкості OpenAI
Що відомо про ймовірну появу ШІ-працівників у компаніях по всьому світу
Він також підкреслив, що протягом кількох останніх років кількість активних користувачів ChatGPT зросла зі 100 млн до 300 млн на тиждень.
Гендиректор OpenAI зазначив, що зараз зусилля компанії спрямовані на створення суперінтелекту, завдяки якому "можна буде досягти всього".
В OpenAI заявили про втрату грошей через шалену популярність останньої версії їхнього ШІ
Альтман зазначив, що наразі OpenAI почала втрачати гроші через нещодавно запущену підписку ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць, оскільки кількість користувачів перевищила очікування компанії.
Він також зазначив, що самостійно обирав ціну для нового тарифу і вважав, що компанія заробить небагато грошей.
OpenAI не є прибутковою компанією, незважаючи на те, що з моменту заснування вона залучила близько 20 млрд дол. Компанія очікувала збитків у розмірі близько 5 млрд дол. при доході в 3,7 млрд дол. в минулому році.
Причиною є такі витрати, як утримання персоналу, оренда офісу та інфраструктура для навчання ШІ. У якийсь момент ChatGPT коштував OpenAI приблизно 700 тис доларів на день.
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