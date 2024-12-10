Розробники GhatGPT компанія OpenAI випустили нову нейромережу для створення реалістичних відео за допомогою текстового опису.

Що відомо про новий ШІ від OpenAI для миттєвого створення реалістичних відео

Зазначається, що нова розробка OpenAI, яка отримала назву Sora відрізняється від аналогічних моделей здатністю генерувати повноцінні відео практично миттєво, на відміну від техніки покадрового об’єднання.

Користувачі отримають змогу створювати відеоролики з роздільною здатністю до 1080p і тривалістю до 20 секунд як в широкоекранному, так і в вертикальному або квадратному форматах.

За словами представників OpenAI, в процесі генерації Sora аналізує та враховує фізичні властивості об'єктів та їхню взаємодію один з одним.

Це дозволяє створювати релістичні відеоролики, використовуючи конкретні підказки користувачів.

При цьому нову мережу зі створення реалістичних відео було запущено на окремому сайті, а не платформі для чат-ботів OpenAI.

Поки новий продукт компанії не передбачає безкоштовної версії, а замість цього пропонуються 2 варіанти платної підписки на ChatGPT.

ChatGPT Plus: $20 на місяць, до 50 генерацій роликів на місяць. Роздільна здатність до 720p, тривалість до 5 секунд.

ChatGPT Pro: $200 на місяць, до 500 генерацій на місяць. Роздільна здатність до 1080p, тривалість до 20 секунд, завантаження без водяного знака

Доступ до Sora відкриється найближчим часом усім користувачам. Багато хто вже може її протестувати.

Що відомо про аналогічні із Sora нейромережі зі створення відео

Влітку 2023 року творці Stable Diffusion відкрили доступ до своєї нової нейромережі Gen-2.

Вона теж створює відеоролики за текстовим описом, серією фотографій або на основі іншого відео. Але якість роликів і деталізація об'єктів залишається невисокою.