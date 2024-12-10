OpenAI представила ИИ для мгновенной генерации гиперреалистичных видео
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Технологии
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OpenAI представила ИИ для мгновенной генерации гиперреалистичных видео

Sora от OpenAI
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Источник:  The Verge

Разработчики GhatGPT компания OpenAI выпустили новую нейросеть для создания реалистичных видео с помощью текстового описания.

Главные тезисы

  • ИИ Sora от OpenAI обеспечивает мгновенную генерацию гиперреалистичных видео по текстовым описаниям.
  • Платные подписки на ChatGPT Plus и Pro от OpenAI предлагают разное разрешение и продолжительность генерации видео.
  • Новая нейросеть Gen-2 от Stable Diffusion также создает видео по текстовым описаниям, но не достигает уровня качества Sora от OpenAI.
  • Искусственный интеллект Sora анализирует физические свойства объектов и их взаимодействие для создания реалистичных видео.
  • Доступ к Sora от OpenAI будет доступен всем пользователям в ближайшее время, позволяя им экспериментировать с новыми возможностями генерации видео.

Что известно о новом ИИ от OpenAI для мгновенного создания реалистичных видео

Отмечается, что новая разработка OpenAI, получившая название Sora, отличается от аналогичных моделей способностью генерировать полноценные видео практически мгновенно, в отличие от техники покадрового объединения.

Пользователи могут создавать видеоролики с разрешением до 1080p и продолжительностью до 20 секунд как в широкоэкранном, так и в вертикальном или квадратном форматах.

По словам представителей OpenAI, в процессе генерации Sora анализирует и учитывает физические свойства объектов и взаимодействие друг с другом.

Это позволяет создавать релистичные видеоролики, используя конкретные подсказки пользователей.

При этом новая сеть по созданию реалистичных видео была запущена на отдельном сайте, а не на платформе для чат-ботов OpenAI.

Пока новый продукт компании не предусматривает бесплатную версию, а вместо этого предлагаются 2 варианта платной подписки на ChatGPT.

  • ChatGPT Plus: $20 в месяц, до 50 генераций роликов в месяц.

  • ChatGPT Pro: $200 в месяц, до 500 поколений в месяц.

Доступ к Sora откроется в ближайшее время всем пользователям. Многие уже могут ее протестовать.

Что известно об аналогичных из Sora нейросети по созданию видео

Летом 2023 года создатели Stable Diffusion открыли доступ к своей новой нейросети Gen-2.

Она тоже создает видеоролики по текстовому описанию, серии фотографий или на основе другого видео. Но качество роликов и детализация объектов остается невысоким.

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