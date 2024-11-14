OpenAI тестирует своего ИИ-помощника Operator. Когда ждать

OpenAI готовится выпустить своего агента на основе искусственного интеллекта под названием Operator. Тестовый выпуск нового инструмента состоится в январе 2025 года.
Главные тезисы
- OpenAI готовится к выпуску искусственного интеллекта Operator, который станет помощником пользователя в выполнении различных задач на компьютере и в браузере.
- Компания конкурирует на рынке искусственного интеллекта с Anthropic и Microsoft, которые также представили своих агентов.
- Ожидается, что OpenAI Operator станет лидером в развитии и использовании искусственного интеллекта для повседневных задач.
OpenAI тестирует собственного ИИ-помощника Operator
Operator сможет помогать пользователям писать код, бронировать билеты и совершать другие действия в браузере и на компьютере.
У компании было несколько проектов по исследованию потенциального применения агентов, однако самым близким к релизу является именно общий помощник для пользователей, который поможет выполнять повседневные задачи.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекал на запуск агента еще в прошлом месяце. Во время сессии вопросов и ответов на Reddit у Альтмана спросили о следующей большой модели ИИ. На что он ответил, что следующим большим прорывом в ИИ будут именно агенты.
Microsoft, близко сотрудничающая с разработчиком ChatGPT, также представила своего агента на основе Copilot, который имеет целью лишить работников скучных задач. Еще известно, что Google в ближайшее время также анонсирует своего агента под названием Jarvis.
Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI
Релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.
В частности, первым доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.
Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как GPT-5, или как-то иначе.
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