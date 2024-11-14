OpenAI тестирует своего ИИ-помощника Operator. Когда ждать
Категория
Технологии
Дата публикации

OpenAI тестирует своего ИИ-помощника Operator. Когда ждать

OpenAI тестирует своего ИИ-помощника Operator. Когда ждать
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Источник:  Bloomberg

OpenAI готовится выпустить своего агента на основе искусственного интеллекта под названием Operator. Тестовый выпуск нового инструмента состоится в январе 2025 года.

Главные тезисы

  • OpenAI готовится к выпуску искусственного интеллекта Operator, который станет помощником пользователя в выполнении различных задач на компьютере и в браузере.
  • Компания конкурирует на рынке искусственного интеллекта с Anthropic и Microsoft, которые также представили своих агентов.
  • Ожидается, что OpenAI Operator станет лидером в развитии и использовании искусственного интеллекта для повседневных задач.

OpenAI тестирует собственного ИИ-помощника Operator

Operator сможет помогать пользователям писать код, бронировать билеты и совершать другие действия в браузере и на компьютере.

У компании было несколько проектов по исследованию потенциального применения агентов, однако самым близким к релизу является именно общий помощник для пользователей, который поможет выполнять повседневные задачи.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекал на запуск агента еще в прошлом месяце. Во время сессии вопросов и ответов на Reddit у Альтмана спросили о следующей большой модели ИИ. На что он ответил, что следующим большим прорывом в ИИ будут именно агенты.

Пока OpenAI готовится выпустить Operator, другие компании уже обогнали ее в этом вопросе. В частности, Anthropic выпустила собственного агента, который умеет использовать компьютер и может выполнять задания от пользователей.

Microsoft, близко сотрудничающая с разработчиком ChatGPT, также представила своего агента на основе Copilot, который имеет целью лишить работников скучных задач. Еще известно, что Google в ближайшее время также анонсирует своего агента под названием Jarvis.

Что известно о новой революционной модели ИИ от OpenAI

Релиз Orion будет отличаться от предыдущих релизов моделей ИИ.

В частности, первым доступ к инновационной системе получит ряд компаний-партнеров, разрабатывающих собственные системы искусственного интеллекта на базе разработок OpenAI.

Считается, что Orion будет преемником GPT-4, однако пока неизвестно, будет ли он позиционироваться как GPT-5, или как-то иначе.

В компании ожидают, что эта модель выйдет на уровень общего ИИ, то есть будет иметь универсальность для решения задач любой сложности.

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