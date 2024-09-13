OpenAI выпустила обновленную версию искусственного интеллекта ChatGPT под названием o1, которая якобы владеет способностью размышлять.

Что известно об обновленной версии ChatGPT, способной рассуждать

Отмечается, что обновленная версия ИИ лучше предшественников в решении многошаговых задач и написании кода.

Подчеркивается, что новая версия ChatGPT способна давать ответы на уровне доктора научных дисциплин.

Однако она оказалась более дорогой и работает медленнее. Поэтому в ответах на повседневные вопросы ChatGPT до сих пор использует предыдущие модели.

По словам разработчиков, версия ИИ o1 способна учиться улучшать "умственные способности", совершенствовать существующие стратегии и исправлять допущенные ошибки.

ChatGPT

В частности, пользователи также могут наблюдать за ходом соображений ИИ, который приводит к окончательному ответу.

Что известно об эффективности новой модели ИИ в ChatGPT

По результатам онлайн-соревнований по программированию Codeforces эффективность новой модели ИИ ChatGPT была оценена в 89%.

Разработчики OpenAI обещают, что по результатам следующего обновления ИИ будет работать на уровне аспирантов при решении сложных контрольных задач по физике, химии и биологии.

На отборочном туре Международной математической олимпиады o1 успешно решила 83% задач, тогда как GPT-4 справился только на 13%.