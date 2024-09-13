OpenAI выпустили обновленную версию ChatGPT со способностью размышлять
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Технологии
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OpenAI выпустили обновленную версию ChatGPT со способностью размышлять

ChatGPT
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Источник:  The Verge

OpenAI выпустила обновленную версию искусственного интеллекта ChatGPT под названием o1, которая якобы владеет способностью размышлять.

Главные тезисы

  • Новая версия ChatGPT, o1, владеет способностью размышлять, что улучшает решение многошаговых задач и написание кода.
  • Новая модель ChatGPT способна отвечать на уровне доктора научных дисциплин, но работает медленнее и требует больших затрат.
  • ЧатGPT o1 может учиться улучшать умственные способности и стратегии под руководством разработчиков OpenAI.
  • Эффективность новой модели ИИ оценена на уровне 89%, что делает ее мощным инструментом для решения сложных задач.
  • В ближайшем будущем будет доступна упрощенная версия o1-mini, позволяющая обрабатывать меньший объем данных.

Что известно об обновленной версии ChatGPT, способной рассуждать

Отмечается, что обновленная версия ИИ лучше предшественников в решении многошаговых задач и написании кода.

Подчеркивается, что новая версия ChatGPT способна давать ответы на уровне доктора научных дисциплин.

Однако она оказалась более дорогой и работает медленнее. Поэтому в ответах на повседневные вопросы ChatGPT до сих пор использует предыдущие модели.

По словам разработчиков, версия ИИ o1 способна учиться улучшать "умственные способности", совершенствовать существующие стратегии и исправлять допущенные ошибки.

Разработчики ChatGPT представили новую модель ШИ
ChatGPT

В частности, пользователи также могут наблюдать за ходом соображений ИИ, который приводит к окончательному ответу.

Что известно об эффективности новой модели ИИ в ChatGPT

По результатам онлайн-соревнований по программированию Codeforces эффективность новой модели ИИ ChatGPT была оценена в 89%.

Разработчики OpenAI обещают, что по результатам следующего обновления ИИ будет работать на уровне аспирантов при решении сложных контрольных задач по физике, химии и биологии.

На отборочном туре Международной математической олимпиады o1 успешно решила 83% задач, тогда как GPT-4 справился только на 13%.

Новая ШИ-модель уже доступна пользователям ChatGPT в виде превью-версии. Для запуска требуется подписка Plus и Team. Без подписки в будущем доступ будет открыт к o1-mini. Это упрощенная версия OpenAI o1, которая может обрабатывать меньший объем данных.

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