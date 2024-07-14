Секретный ШИ-проект Strawberry. Чем создатели ChatGPT планируют удивить мир

Инсайдеры Reuters рассказали журналистам о том, что компания OpenAI, которая создала всемирно известный ChatGPT, готовит новый прорыв на технологической арене. Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Strawberry ("Клубника" - ред.).

Над чем сейчас работает команда OpenAI

По словам анонимных источников, главная цель Strawberry — создание нейросети, которая будет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ в интернет для проведения собственных исследований.

Разработчики предполагают, что этот подход сможет научить ИИ от OpenAI "мыслить" более глобально.

Что важно понимать, именно мышление является ключом к достижению ИИ человеческого уровня интеллекта.

По словам специалистов, несмотря на то, что большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они не умеют решать проблемы, которые человек решает интуитивно, например, замечать логические ошибки и отсутствие "здравого смысла".

Фото: unsplash.com

Что еще известно о Strawberry

Журналистам также удалось узнать, что раньше этот проект назывался Q.

Более того, указано, что именно успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана.

Сотрудники называли его "прорывом" в сфере мощного ИИ, но выражали обеспокоенность тем, что у компании нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта, — сказано в сообщении. Поделиться

По мнению Альтмана, "важнейшие сферы прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью мыслить".