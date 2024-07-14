Секретный ШИ-проект Strawberry. Чем создатели ChatGPT планируют удивить мир

Инсайдеры Reuters рассказали журналистам о том, что компания OpenAI, которая создала всемирно известный ChatGPT, готовит новый прорыв на технологической арене. Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Strawberry ("Клубника" - ред.).
Главные тезисы
- Продолжается работа над созданием нейросети, которая будет иметь автономный доступ в интернет для проведения собственных исследований.
- Цель проекта Strawberry состоит в обучении ИИ глобальному мышлению.
- Хотя большие языковые модели могут быстро обобщать и сочинять тексты, они пока не умеют решать проблемы интуитивно.
- Создание высокоинтеллектуальных машин вызывает возмущение у ученых из-за возможной угрозы для человечества в будущем.
Над чем сейчас работает команда OpenAI
По словам анонимных источников, главная цель Strawberry — создание нейросети, которая будет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ в интернет для проведения собственных исследований.
Разработчики предполагают, что этот подход сможет научить ИИ от OpenAI "мыслить" более глобально.
Что важно понимать, именно мышление является ключом к достижению ИИ человеческого уровня интеллекта.
По словам специалистов, несмотря на то, что большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они не умеют решать проблемы, которые человек решает интуитивно, например, замечать логические ошибки и отсутствие "здравого смысла".
Что еще известно о Strawberry
Журналистам также удалось узнать, что раньше этот проект назывался Q.
Более того, указано, что именно успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана.
По мнению Альтмана, "важнейшие сферы прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью мыслить".
Однако многие ученые бьют тревогу из-за создания высокоинтеллектуальных машин, ведь они могут рано или поздно уничтожить человечество.
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