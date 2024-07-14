Секретный ШИ-проект Strawberry. Чем создатели ChatGPT планируют удивить мир
Категория
Технологии
Дата публикации

Секретный ШИ-проект Strawberry. Чем создатели ChatGPT планируют удивить мир

ИИ
Читати українською
Источник:  Reuters

Инсайдеры Reuters рассказали журналистам о том, что компания OpenAI, которая создала всемирно известный ChatGPT, готовит новый прорыв на технологической арене. Речь идет о секретном проекте под кодовым названием Strawberry ("Клубника" - ред.).

Главные тезисы

  • Продолжается работа над созданием нейросети, которая будет иметь автономный доступ в интернет для проведения собственных исследований.
  • Цель проекта Strawberry состоит в обучении ИИ глобальному мышлению.
  • Хотя большие языковые модели могут быстро обобщать и сочинять тексты, они пока не умеют решать проблемы интуитивно.
  • Создание высокоинтеллектуальных машин вызывает возмущение у ученых из-за возможной угрозы для человечества в будущем.

Над чем сейчас работает команда OpenAI

По словам анонимных источников, главная цель Strawberry — создание нейросети, которая будет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ в интернет для проведения собственных исследований.

Разработчики предполагают, что этот подход сможет научить ИИ от OpenAI "мыслить" более глобально.

Что важно понимать, именно мышление является ключом к достижению ИИ человеческого уровня интеллекта.

По словам специалистов, несмотря на то, что большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они не умеют решать проблемы, которые человек решает интуитивно, например, замечать логические ошибки и отсутствие "здравого смысла".

Фото: unsplash.com

Что еще известно о Strawberry

Журналистам также удалось узнать, что раньше этот проект назывался Q.

Более того, указано, что именно успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана.

Сотрудники называли его "прорывом" в сфере мощного ИИ, но выражали обеспокоенность тем, что у компании нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта, — сказано в сообщении.

По мнению Альтмана, "важнейшие сферы прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью мыслить".

Однако многие ученые бьют тревогу из-за создания высокоинтеллектуальных машин, ведь они могут рано или поздно уничтожить человечество.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple планирует интегрировать искусственный интеллект в iPhone — Bloomberg
Apple
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Microsoft начнет встраивать искусственный интеллект в свои игры
Microsoft
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему дроны с искусственным интеллектом эффективнее на фронте. Эксперт назвал преимущества
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?