Apple планирует интегрировать искусственный интеллект в iPhone — Bloomberg

Компания Apple Inc. заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, что является частью более широкого толчка к внедрению функций искусственного интеллекта на свои устройства.

Apple приблизилась к интеграции искусственного интеллекта в iPhone

Отмечается, что обе стороны завершают согласование условий договора об использовании функций ChatGPT в iOS 18 от Apple, последующей операционной системе iPhone. —

Apple также провела переговоры с Google Alphabet Inc. о лицензировании чат-бота Gemini этой компании. Однако они не привели к соглашению, хотя еще продолжаются.

По словам журналистов, соглашение OpenAI позволит Apple предложить популярного чат-бота как часть новых функций искусственного интеллекта, которые она планирует анонсировать в следующем месяце. В апреле дискуссии по OpenAI активизировались, но нет гарантии, что сделка будет объявлена в ближайшее время.

Apple планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта в июне, когда проведет свою ежегодную Всемирную конференцию разработчиков. Согласно данным Bloomberg, компания будет запускать некоторые из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные процессорами.

В прошлом году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он лично использует ChatGPT OpenAI, но добавил, что есть "несколько проблем, которые нужно решить". Он пообещал, что новые функции ИИ появятся в продуктах Apple на "очень продуманной основе".

Удаление приложений из китайского AppStore

Компания Apple, постоянно соблюдающая режим интернет-цензуры в Китае, заявила, что Управление киберпространства Китая приказало удалить приложения из "мнения национальной безопасности".

Упомянутые сервисы популярны в Китае, но доступны только через VPN-сервисы.